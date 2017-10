Wozniacki surpreende Pliskova e é a primeira finalista do WTA Finals

A primeira semifinal do WTA Finals de 2017 ocorreu na manhã deste sábado (28). Cabeça de chave número seis da competição, a dinamarquesa Caroline Wozniacki enfrentou a tcheca Karolina Pliskova - terceira colocada no ranking mundial.

Depois de uma hora e 59 minutos, a tenista da Dinamarca saiu vencedora por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/3.

A adversária da natural de Odense vem do segundo confronto que coloca frente-a-frente a francesa Caroline Garcia - líder do Grupo Vermelho - e a veterana Venus Williams dos Estados Unidos.

+ Venus Williams x Caroline Garcia AO VIVO pela semifinal do WTA Finals

Esta foi a terceira vitória de Wozniacki na competição. Anteriormente, havia derrotado a ucraniana Elina Svitolina e a número um do mundo Simona Halep, perdendo apenas quatro games. Na última rodada, entretanto, acabou derrotada por Garcia em três sets.

A decisão deste domingo (29) será a oitava no ano de Caroline. A tenista de 27 anos foi finalista dos WTA Premier de Qatar, Dubai, Miami, Eastbourne, Bastad e Toronto. Mais recentemente, conquistou seu primeiro troféu da temporada em Tóquio, no Japão. Em 2010, ficou com o vice do Finals, perdendo para a belga Kim Clijsters na final.

Confira o resumo da partida

A primeira parcial foi marcada por intenso equilíbrio para os dois lados. Desde os primeiros games, as sacadoras tinham de lidar com break points. No entanto, o primeiro break ocorreu apenas no sexto game, a favor de Pliskova. Depois de mais três quebras, o placar seguiu empatado. A decisão foi, então, para o tiebreak, no qual Wozniacki foi melhor nos detalhes, levando por 11/9.

O mesmo cenário repetiu-se no segundo set, com duas quebras de saque para cada jogadora. No entanto, no oitavo game, Pliskova teve uma sequência terrível, perdendo o saque de zero. Aproveitando o momento, Caroline fechou a partida em 6/3 para garantir sua vaga na decisão.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.