Venus Williams x Caroline Garcia AO VIVO pela semifinal do WTA Finals

PRÉ-JOGO: A partida terá início às 9h30. Fiquem ligados!

Já a francesa foi a líder do Grupo Vermelho, com duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, passou pela dinamarquesa Caroline Wozniacki depois de duas horas e 19 minutos, de virada por dois sets a um, com parciais de 0/6 6/3 e 7/5.

Fechando a lista das classificadas, temos Caroline Garcia. Ela também fará sua primeira participação no WTA Finals. A francesa chega embalada e invicta, já que ela vem de 11 vitórias seguidas acompanhadas de dois títulos em sequência: o Premier de Wuhan e o de Pequim.

Em Grand Slam nesta temporada, seu maior resultado foi as quartas de final em Roland Garros.

Na fase de grupos, a norte-americana foi a segunda colocada do Grupo Branco, com duas vitórias e uma derrota. Para se classificar, derrotou a número dois do mundo Garbine Muguruza por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/4, em uma hora e 43 minutos.

A veterana Venus Williams volta a frequentar um Finals após oito temporadas. Aos 37 anos, ela vem para sua quinta aparição. Em outras cinco oportunidades em que pode participar, ela acabou desistindo por causa de lesões ou outros problemas. Seu resultado de maior expressão na competição é seu título em 2008, ela também veio a ser vice no ano seguinte.

A norte-americana voltou a se reinventar em 2017 e ficou com o vice no Aberto da Austrália e em Wimbledon.

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande duelo entre Venus Williams e Caroline Garcia ao vivo pelas semifinais do WTA Finals. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes da partida!