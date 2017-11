Benneteau bate Cilic, adia aposentadoria e segue com semana mágica em Paris

No início da semana, o tenista francês Julien Benneteau anunciou que o Masters 1000 de Paris seria seu último torneio como tenista profissional. Depois de vitórias surpreendentes sobre grandes adversários, como seu compatriota Jo-Wilfried Tsonga, o belga David Goffin e o canadense Denis Shapovalov, o natural de Bourg en Bresse entrou em quadra, pelas quartas de final, para enfrentar o croata Marin Cilic - cabeça de chave número três.

Depois de duas horas e quatro minutos, o tenista da casa conseguiu um triunfo surpreendente por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 7/5.

Com o resultado positivo, Benneteau garantiu vaga nas semifinais da competição. Seu adversário na próxima rodada vem do confronto entre o espanhol Fernando Verdasco - número 39 no ranking da ATP - e o norte-americano Jack Sock - 22º do mundo.

Relembre a campanha de Benneteau

Na primeira rodada, o francês derrotou o jovem canadense Denis Shapovalov - 49º do mundo - por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4, em 66 minutos. Em seguida, eliminou o cabeça de chave número 11 do torneio - Jo-Wilfried Tsonga - vencendo em três sets, de virada: 2/6 7/6 e 6/2, em uma hora e 57 minutos.

Nas oitavas de final, o número 83 do mundo despacho David Goffin da Bélgica - cabeça de chave número sete - por dois sets a zero, por duplo 6/3, em uma hora e oito minutos.

Um pouco mais sobre a carreira de Benneteau

Julien teve o melhor ranking de sua carreira em novembro de 2014, quando foi número 25 do mundo. Apesar de não ter nenhum título em simples, nas duplas foi campeão de Roland Garros em 2014, ao lado de Edouard Roger-Vasselin, já no ano passado, foi finalista de Wimbledon.

Com o resultado desta semana, igualou sua melhor campanha em Maters 1000: foi semifinalista em Cincinnati 2014. Esta foi sua 17ª vitória da carreira sobre top 10: em 2009, venceu o suíço Roger Federer que era número um do mundo.

