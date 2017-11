Chung bate Medvedev e encara Rublev na decisão do Next Gen Finals

As partidas válidas pelas semifinais do Next Gen ATP Finals de 2017 ocorreram nesta sexta-feira (10) em Milão, na Itália. No segundo confronto do dia, o líder isolado do Grupo A - Hyeon Chung da Coreia do Sul - enfrentou o segundo colocado do Grupo B, Daniil Medvedev da Rússia.

Depois de uma hora e 55 minutos, o sul-coreano saiu vencedor por três sets a dois, com parciais de 4/1 4/1 3/4 1/4 e 4/0.

Com a vitória, Hyeon garantiu vaga na final da competição. Seu adversário na final deste sábado (11) será o cabeça de chave número um Andrey Rublev da Rússia.

Na outra semifinal, o número 37 no ranking da ATP derrotou o croata Borna Coric - cabeça de chave número quatro - em sets diretos, com parciais de 4/1 4/3 e 4/1, após uma hora e três minutos de jogo.

Confira o resumo da partida

Ambos tenistas começaram a partida bem, confirmando seus games de serviço. A primeira quebra aconteceu no quarto game, quando o russo sacava. Com a vantagem no placar, Hyeon fechou em 4/1.

Confiante com a vitória no primeiro set, o tenista da Coreia do Sul conquistou duas quebras com facilidade no serviço do adversário para vencer o segundo set com 4/1.

A terceira parcial foi equilibrada do início ao fim, com a vitória de Medvedev no tiebreak por 7/4. Embalado, o russo quebrou seu adversário em duas ocasiões na quarta parcial para devolver o 4/1 e empatar.

No quinto e decisivo set, Chung voltou a apresentar o mesmo nível de intensidade do início da partida. Em apenas 22 minutos, fez quatro games seguidos para conquistar a vitória por 4/0.

