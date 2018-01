Com lesão no quadril, Murray desiste do Australian Open; Nishikori também não joga Escocês ex-número um do mundo anunciou por rede social que não participará do primeiro Grand Slam do ano

Afastado desde julho do ano passado, o tenista escocês Andy Murray anunciou nesta quinta-feira (4), que não jogará o Australian Open. O torneio começa no próximo dia 15. “Infelizmente não irei jogar em Melbourne este ano. Ainda não estou pronto para competir. Vou viajar até casa para avaliar todas as opções” declarou o ex-número um do mundo em mensagem compartilhada pela organização do Major pelo Twitter. O natural de Glasgow não entra em quadra por partidas oficiais desde Wimbledon, quando perdeu para o norte-americano Sam Querrey nas quartas de final. Em Melbourne, Andy defendia 180 pontos por ter chegado às oitavas de final na temporada passada, quando perdeu para o alemão Mischa Zverev. Recentemente, o tenista de 30 anos havia alertado a opção de cirurgia em rede social. "Fui aconselhado a tratar de forma cautelosa da minha lesão e tenho feito os possíveis para voltar a competir. Treinei com alguns dos melhores jogadores em Brisbane e infelizmente não correu como o esperado. A operação é uma das opções, mas as chances de que o resultado seja bom não são assim tão grandes." Nishikori desiste com dores no pulso Outro grande nome que não jogará o Aberto da Austrália é o japonês Kei Nishikori. Finalista de Grand Slam e ex-top 4, o natural de Shimane não atua desde agosto e desde então recupera-se de lesão no pulso. “Estou triste em anunciar que não vou jogar o Australian Open neste ano. É o meu Grand Slam favorito. Custa-me não jogar este ano. A minha recuperação está indo bem mas ainda não estou a 100% para voltar e jogar partidas melhores de cinco sets," disse. Com a ausência do tenista do Japão o brasileiro Rogério Dutra Silva garantiu vaga na chave principal da competição. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.