Serena Williams desiste da disputa do Australian Open: "Eu não quero só competir"

Foto: WTA/Divulgação

Outra grande ausência no Australian Open 2018 foi anunciada, nessa quinta-feira (5). Serena Williams - atual campeã - está fora da disputa. A norte-americana anunciou através de uma rede social - e também de um comunicado emitido pela organização do torneio - que, apesar de perto, ela ainda não está nas condições de jogo desejadas por ela própria.

"Meu técnico e meu time sempre me falaram "só vá para os torneios quando você estiver preparada para ir até o fim". Eu posso competir, mas eu não quero só competir, eu quero fazer bem mais do que isso. E para tal, precisarei de um pouco mais de tempo. Com isso dito, e apesar de estar desapontada, eu decide não competir no Australian Open deste ano", declarou a ex-número um do mundo.

O ponto crucial de sua decisão foi uma partida-exibição, disputada no torneio Mubadala em Abu Dhabi no fim de 2017, contra a letã Jelena Ostapenko. Quatro meses após dar à luz, a norte-americana foi superada por dois sets a um, parciais de 6-2/3-6/10-5. "Depois de competir em Abu Dhabi, eu percebi que, apesar de perto, eu não estou aonde eu pessoalmente gostaria de estar", ressaltou Serena.

Williams é a atual campeã do Aberto da Austrália - título conquistado já com oito semanas de gravidez. "A memória do último ano eu carregarei para toda minha vida. Olympia e eu estamos ansiosas por voltar novamente. Eu agradeço o apoio e a compreensão de meus fãs e todos do Australian Open", finaliza a norte-americana.

O desejo de Serena de igualar o feito de Margaret Court com um recorde absoluto de 24 títulos de Grand Slam acaba por ser adiado e terá de esperar até o saibro de Roland Garros.

Esta é a terceira grande desistência do Aberto da Austrália. Andy Murray e Kei Nishikori também já comunicaram de suas decisões.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.