Paulo Coco admite turno irregular do Minas, mas ressalta evolução do time nos últimos jogos

O Minas chegou à última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina de Vôlei com cinco vitórias e cinco derrotas no torneio. Na Arena Minas, na noite dessa quarta-feira (21), as jogadoras do técnico Paulo Coco venceram o Valinhos por 3 sets a 0, aumentando o número de triunfos para seis.

Mesmo encerrando a primeira etapa da competição com mais vitórias, o número de vezes em que as mineiras deixaram a quadra com um revés na conta foi considerável, tendo sido dois em casa e três fora. O treinador minastenista fez um balanço das oscilações pelas quais a equipe passou nessas onze rodadas iniciais, destacando um crescimento nos últimos jogos.

“Foi um turno irregular e os números já mostram. Mas tem um porém: na segunda metade do turno, demos uma evoluída muito grande, e isso é importante para nós. A equipe vem se ajustando ao longo dos jogos, vem mostrando uma consistência maior. As últimas partidas foram de vitória, com exceção do jogo contra o Rio de Janeiro [líder da competição], numa partida que foi muito equilibrada [3 a 1 para o Rio]”, pontuou.

A equipe de Belo Horizonte encerra o primeiro turno da Superliga com 16 pontos, na sexta posição, dentro da zona de classificação para os playoffs. Mas acima, vê Praia Clube, Brasília e Bauru com 23 pontos, Osasco, com 24, e o líder isolado Rio de Janeiro, com 31. O técnico das mineiras aposta na evolução que tem percebido na equipe para conseguir resgatar posições e se aproximar dos times que dispararam na tabela.

“Obviamente não é a colocação que a gente gostaria, e nem o número de vitórias que a gente gostaria, mas o importante é o crescimento da equipe nesse momento. Ainda temos uma possibilidade de crescimento muito grande e vamos continuar trabalhando muito para tentarmos recuperar pontos no segundo turno e ter uma classificação mais digna”, enfatizou Coco.

Com uma pausa para as festividades de fim de ano, o Minas volta à quadra no dia 10 de janeiro de 2017, às 20h, também em casa, onde recebe o Bauru. As adversárias estão na terceira posição da tabela e vai ser uma boa chance para as minastenistas tentarem tirar pontos de uma equipe que está à frente. Nas próximas rodadas, o Minas deve contar ainda com a estreia da bicampeã olímpica Jaqueline, que retornou ao clube e foi apresentada neste mês.

Confira os resultados dos jogos do Minas no primeiro turno da Superliga

1ª rodada: Genter/Vôlei Bauru 3 x 1 Camponesa/Minas

2º rodada: Camponesa/Minas 3 x 0 São Cristóvão Saúde/São Caetano

3ª rodada: Pinheiros 3 x 0 Camponesa/Minas

4º rodada: Camponesa/Minas 3 x 1 Sesi-SP

5ª rodada: Rio do Sul 2 x 3 Camponesa/Minas

6º rodada: Camponesa/Minas 0 x 3 Terracap/BRB/Brasília Vôlei

7º rodada: Vôlei Nestlé 3 x 0 Camponesa/Minas

8º rodada: Fluminense 2 x 3 Camponesa/Minas

9º rodada: Camponesa/Minas 3 x 1 Dentil/Praia Clube

10º rodada: Camponesa/Minas (1 x 3) Rexona-Sesc

11° rodada: Camponesa/Minas 3x0 Renata Valinhos/Country