Corinthians bate Botafogo, conquista Taça Ouro e garante vaga na Superliga

Em um jogo emocionante, o Corinthians/Guarulhos venceu o Botafogo por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 25/20, 28/30 e 25/19, no Ginásio Oscar Zelaya, ficou com o título da Taça Ouro, e, por consequência, conquistou o acesso à elite do voleibol brasileiro. O clássico aconteceu na noite desse domingo (13), no Rio de Janeiro.

Com a conquista, o time paulista se junta a Cruzeiro, Taubaté, Sesi-SP, Campinas, Montes Claros, Minas Tênis Clube, Juiz de Fora, Canoas, Bento Vôlei, Maringá e Sesc-RJ na Superliga Masculina de Vôlei, com início previsto para o dia 14 de outubro.

A Taça Ouro é um torneio criado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que reúne a equipe com a pior campanha da Superliga anterior - Castro em 2016/17 - com outras participantes - Corinthians/Guarulhos, Botafogo e Rádio Clube/AVP.

Do tropeço ao título: Corinthians mostra superação e vence na raça

O Corinthians/Guarulhos investiu pesado para conquistar a vaga na Superliga. Liderado pelo bicampeão olímpico Serginho Escadinha, o alvinegro estreou na competição com derrota por 3 sets a 2 para o Castro. Com o tropeço no início, o time paulista precisava da vitória nos dois próximos jogos para garantir a vaga. E assim o Timão fez. No sábado (12), vitória por sets diretos contra o Rádio Clube/AVP.

Foto: Divulgação/Corinthians

A última rodada reservava ao Time do Povo um encontro com o Botafogo, anfitrião do torneio. Único invicto na competição, o time carioca jogava por uma vitória simples. Já o Corinthians/Guarulhos precisava vencer por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1 para garantir a vaga.

Com uma boa atuação do oposto Rivaldo, maior pontuador da partida, com 19 acertos, o Timão largou na frente, vencendo os dois primeiros sets: 25 a 20 nas duas parciais. O título parecia encaminhado, o time paulista chegou abrir cinco pontos de vantagem no terceiro período, mas, em uma recuperação incrível, o Glorioso, liderado pelo levantador Marcelinho, venceu o set de número três: 30 a 28.

Na base do “tudo ou nada”, o Corinthians/Guarulhos foi aguerrido, brigando por cada bola como se fosse a última. O setor defensivo funcionou - 14 pontos de bloqueio - e as bolas morriam na quadra adversária. A vantagem de três pontos aberta foi administrada, o Botafogo acusou o golpe, e o Timão fez a festa: 25 a 19. Corinthians classificado!

Foto: Divulgação/Corinthians

“Primeira etapa de planejamento cumprida, de susto, mas conseguimos atingir o objetivo, atingindo um nível bom, um crescimento durante a competição. Aproveitamos para ganhar uma característica de equipe, ganhar corpo. Um time que, se souber jogar coletivo, em conjunto como apresentamos hoje irá fazer sucesso, vai tirar o máximo de cada um e fazer uma grande temporada”, disse o técnico alvinegro, Alexandre Stanzioni, ao site do clube.

TAÇA OURO MASCULINA

11.08 (SEXTA-FEIRA) – 1ª RODADA

18h – Castro (PR) 3x2 Corinthians/Guarulhos (SP) (26/24, 18/25, 25/22, 20/25 e 15/13)

20h – Botafogo (RJ) 3x0 Rádio Clube/AVP (MS) (25/18, 25/23 e 25/16)

12.08 (SÁBADO) – 2ª RODADA

18h – Corinthians/Guarulhos (SP) 3x0 Rádio Clube/AVP (MS) (25/17, 25/10 e 25/15)

20h – Botafogo (RJ) 3x2 Castro (PR) (25/23, 24/26, 22/25, 25/23 e 15/10)

13.08 (DOMINGO) – 3ª RODADA

18h – Rádio Clube/AVP (MS) 0x3 Castro (PR) (21/25, 16/25 e 19/25)

20h – Botafogo (RJ) 1x3 Corinthians/Guarulhos (SP) (20/25, 20/25, 30/28 e 19/25)