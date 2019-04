Dia de decisão! Sesc RJ e Praia Clube abrem final da Superliga Feminina

Chegou a hora! Depois de uma fase classificatória equilibrada e playoffs com muita emoção, será conhecida a equipe vencedora da Superliga Feminina 2017/18. Na manhã desse domingo (15), Sesc RJ e Praia Clube duelam às 10h, na Arena Carioca 1, no primeiro jogo da finalíssima.

+ Jogo Sesc RJ x Praia Clube AO VIVO online pela decisão da Superliga Feminina (0-0)

Diferente de anos anteriores, a decisão do título acontecerá em duas partidas e não mais em jogo único. Se cada finalista vencer um duelo, haverá um Golden Set (set de desempate) após o segundo jogo, que será disputado no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia, dia 22 de abril.

Finalistas, Sesc RJ e Praia Clube tiveram as duas melhores campanhas na fase classificatória. A definição do primeiro lugar ocorreu apenas na penúltima rodada da fase inicial, quando o Sesc Rio superou o Praia, por 3 sets a 2, em Uberlândia.

Praia Clube e Rio de Janeiro vão disputar pela segunda vez a final da Superliga. Na temporada 2015/2016, o time carioca levou a melhor sobre a equipe praiana por 3 sets a 1, em Brasília, e ficou com o título.

Sesc Rio busca abrir vantagem para manter hegemonia

Atual campeão da Superliga, o Rio de Janeiro luta pelo 13º título da maior competição do voleibol brasileiro. Forte no jogo coletivo, o time comandado por Bernardinho chega à sua 14ª final de Superliga seguida.

Os dois únicos revezes da equipe carioca aconteceram ainda durante a fase classificatória. Um deles foi diante do Praia Clube, adversário nesta final. Na oportunidade, o time mineiro superou as cariocas por 3 sets a 0, em pleno Rio de Janeiro, pela primeira vez na história.

(Foto: Renan Rodrigues/CBV)

Em entrevista à VAVEL Brasil, o técnico Bernardinho contou qual a expectativa dele para a decisão. O treinador ainda contou que espera contar com todas as jogadoras para estes confrontos diante do Praia Clube.

"A gente espera estar com todas as jogadoras à disposição, isso já é um ponto positivo. Tivemos muitas lesões ao longo da temporada. Esperamos muita dificuldade, o time do Praia é muito forte, é um grupo fisicamente muito forte. Nosso time tem uma estatura menor comparado ao delas. Nós temos uma tarefa muito árdua pela frente. Sabemos que vamos ter que jogar muito bem, dar tudo que temos para termos chance nessa final contra elas", declarou.

Confiante, Praia Clube espera repetir resultado em solo carioca

Dono da melhor campanha na primeira fase, com 21 vitórias em 22 jogos, o Praia Clube chega à decisão da Superliga pela segunda vez em sua história. Na final anterior, acabou superado pelo Rio de Janeiro.

Contudo, a equipe mineira conta com o próprio retrospecto para vencer o primeiro jogo da final. A confiança vem do resultado entre os times na fase de classificação. No turno, um surpreendente triunfo do Praia Clube no Rio de Janeiro marcou a primeira vitória na história do time mineiro sobre o Sesc Rio.

(Foto: Renan Rodrigues/CBV)

Após o penúltimo treinamento antes da final, o treinador Paulo Coco reconheceu que o duelo será difícil, mas que sua equipe vai tentar buscar o resultado positivo.

"Vamos tentar surpreender. A equipe do Rio é a que mais ganhou títulos no torneio, são 14 finais, essa é só a nossa segunda, tem um supercampeão no comando. É uma coisa muito difícil. Temos que jogar o nosso voleibol no mais alto nível, vamos jogar contra uma equipe que erra muito pouco e exige muito do adversário. Elas têm um sistema que trabalham com muita harmonia, nosso jogo tem que estar no mais alto nível para que possamos encará-las de frente", declarou.