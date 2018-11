Sesi-SP vence Campinas fora de casa e segue invicto na Superliga

O Campinas recebeu o Sesi-SP nesta quinta-feira (22), no ginásio do Taquaral, em São Paulo, pela quinta rodada da Superliga Masculina 2018/19. A equipe visitante venceu os donos da casa por 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 15/25, 25/21 e 23/25. O levantador William levou para casa o troféu Viva Vôlei.

Com o resultado, os vencedores subiram para a terceira posição, com 13 pontos. Já os perdedores continuam na quinta colocação, com nove pontos.

A próxima partida do Campinas será contra o Vôlei Ribeirão, no dia 1º, no Taquaral. Já o Sesi-SP pega o São Judas Voleibol, neste sábado (24), no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo.

Resumo da partida

Os dois primeiros sets de jogo foram dominados pelo Sesi-SP. Na primeira etapa, o time de vermelho chegou a ter seis pontos de frente: 17/11. Por fim, o set terminou em 25 a 18. Já na segunda parcial, a diferença foi maior ainda. Os visitantes venceram por 25 a 15.

Na volta à quadra, os donos da casa reagiram. Com um ponto de saque de Daniel, o Campinas arrancava seu primeiro set na partida: 23/17. No bloqueio, a equipe azul fechou a parcial: 25 a 21.

A quarta etapa começou equilibrada. No erro de saque de Vaccari, o placar apontava 6/5. Mas não demorou para o Sesi-SP distanciar. Rapidamente a equipe vermelha fez 11/7, o que fez o treinador campinense pedir tempo.

Porém o Campinas não deixou barato. No ace de Vaccari, ficou tudo empatado: 14/14. Na sequência, outro ponto de saque do ponteiro, virando o set: 15/14. O equilíbrio continuou, mas na reta final quem se deu melhor foi o Sesi-SP. No saque errado de Luizinho, os visitantes venceram o set pela diferença mínima de dois pontos: 25 a 23 e fecharam a partida.