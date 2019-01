Barueri vence o Minas e acaba com a última invencibilidade da Superliga Feminina de Vôlei

Mais uma invencibilidade foi derrubada na Superliga Feminina de Vôlei. O Minas Tênis Clube conheceu a primeira derrota da temporada na última terça-feira (15), contra o Barueri. Jogando em casa, a equipe de José Roberto Guimarães venceu a partida por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 27/25, 19/25, 23/25 e 15/11.

O jogo foi equilibrado durante todas as parciais. As equipe paulista chegou a abrir dois sets, mas as mineiras foram buscar e conseguiram empatar a partida. O confronto foi definido apenas no tie break e com o apoio da torcida, o Barueri finalizou em 15/11, derrotando o último invicto da Superliga Feminina.

Com esse resultado o time paulista chegou aos 22 pontos e ficou com a terceira colocação na tabela, já o Minas fechou a rodada em segundo lugar, com 29 pontos, perdendo a possibilidade de assumir a liderança da competição.

O troféu Viva Vôlei da noite ficou com a líbero do Barueri, Natinha. A maior pontuadora da partida foi a polonesa Skoweonska, da equipe paulista, com 26 pontos. A atleta que fez mais pontos do lado do Minas foi a ponteira Lana, que marcou 23.

As equipes voltam a jogar ainda esta semana, na abertura do returno da Superliga Feminina. O Barueri recebe o Sesi Bauru, na sexta-feira, às 21h30. No mesmo dia, o Minas joga em casa, contra o Brasília, às 20h.

COPA BRASIL DE VÔLEI FEMININO

O duelo da noite definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil de vôlei feminino desta temporada. O torneio reúne os oito primeiros colocados da Superliga do primeiro turno. As datas e locais ainda estão em aberto e serão definidos pelas equipes e pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).