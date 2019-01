Em tie-break eletrizante, Sesi-Bauru vence Osasco-Audax pela Superliga

Na noite desta sexta (25) Sesi-Bauru recebeu a equipe de Osasco no seu ginásio Panela de Pressão por mais um rodada da Superliga feminina de vôlei. A equipe da casa venceu por 3 sets 2 com parciais de 26/24, 21/25, 26/24, 19/15 e 19/17 conquistando dois pontos na competição. O troféu VivaVôlei ficou com a levantadora Fabíola.

O jogo:

Depois de um começo de acirrado, com boa passagem da oposta Hooker no saque, Osasco conseguiu abrir vantagem. Jogando atrás do placar, o Sesi-Bauru abusou dos erros fazendo com que o time osasquense aumentasse a diferença no placar, 8/12. A equipe baruense buscou a reação e empatou o set em 23/23. Depois de um bloqueio na oposta Hooker e um erro de ataque da central Nati Martins, o Sesi fechou a primeira parcial em 26/24.

As visitantes começaram o segundo set abrindo 3 pontos de vantagem, mas com bloqueio da Diouf em Hooker, o time vermelho buscou o empate: 3/3. Com uma boa passagem no saque da central Andressa, as baruenses a diferença no placar para 17/12. Osasco buscou resultado e com dois bloqueios da central Natasha empatou em 20/20. A equipe osasquense não teve dificuldades para virar e encerrar o segundo set em 21/25.

No terceiro set, o Sesi-Bauru abriu 6/4, mas Osasco buscou a reação e virou o placar para 12/13, obrigando o técnico Anderson a pedir primeiro. Com Mari Paraíba sendo muito bem acionada, Osasco-Audax abriu dois pontos de vantagem, 15/17. O Bauru buscou o empate, e com bloqueio de Valquíria na ponteira Leyva, virou para 21/20. Depois de uma troca de pontos, a parcial se manteve empatada até 24/24, porém, com erro da levantadora Carol Albuquerque, as donas da casa fecharam em 26/24 abrindo 2 a 1.

Com três aces seguidos da central Wal, Osasco rapidamente abriu 2/6 na quarta parcial. O time da capital paulista soube se manter a frente do placar durante um longo tempo do set, 11/17. Sem dificuldades Osasco-Audax se manteve superior e fechou o quarto set em 19/25 levando o jogo pro tie-break.

No quinto set, Osasco começou abrindo 0/3, no entanto, viu o Sesi-Bauru buscar a reação e empatando em 4/4. Com três erros seguidos do time baruense, a equipe do técnico Luizomar de Moura abriu 4/7. A equipe vermelha buscou a reação e virou o placar: 10/8. Com ace de Carol Albuquerque, o Osasco empatou o set (11/11). O jogo se manteve com as duas equipes trocando pontos até 17/17, mas com erro na recepção da equipe osasquense, Tifanny no contra-ataque fechou o set em 19/17 ganhando a partida pela equipe da casa por 3 sets a 2.