Continente em azul e branco! Minas vence Praia e é tetra Sul-americano

O Minas continua sendo o melhor time da América! As minastenistas receberam o Dentil/Praia Clube na tarde deste sábado (23), na Arena MTC, venceu por 3 a 0 (25/21, 25/16 e 26/24) e se consagrou tetracampeão do Sul-americano Feminino de Vôlei, o segundo consecutivo.

Em grande jogo coletivo, o Minas dominou as rivais do início ao fim e comemorou mais um título na temporada, o terceiro em cima do Praia.

Com a vitória, o time da Rua da Bahia não só garantiu a taça mas também a vaga para o Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro, na China.

Como foi o jogo

O Minas começou o jogo abrindo uma pequena vantagem quando Michelle parou no bloqueio (2/0), mas o Praia reagiu e virou pra 4 a 2. Empurrado pela Arena lotada, as minastenistas foram pra cima e voltou a liderar o placar com bloqueio de Bruna Honório: 10 a 8. Na bola de segurança de Macris, Gattaz colocou mais uma no chão: 17 a 13. Lana atacou para fechar o set em 25 a 21 e as donas da casa saíram na frente na decisão.

A segunda parcial começou com muito equilíbrio: 4 a 4. Aproveitando os erros das adversárias, as visitantes abriram no placar: 8 a 5. Mais uma vez o Minas reagiu e passou à frente no bloqueio de Carol Gattaz (10/8). Em outro ponto da capitã minastenistas, a vantagem aumentou: 14 a 8. O time de BH seguiu jogando com muito volume de jogo e encaminhou o set no bloqueio de Bruna Honório: 20 a 11. Com tranquilidade, as minastenistas fizeram 25 a 16 e se aproximaram da taça.

Vendo o título mais próximo, o Minas voltou pro terceiro set sacando bem e saiu na frente: 7 a 4. Na bola de segunda de Macris, as mandantes seguiram dominando e incendiaram ainda mais a torcida: 13 a 9. Partindo para o tudo ou nada, o Praia correu atrás do prejuízo e empatou no ataque de Garay: 18 a 18, mas a reação ficou por aí.

No bloqueio simples de Gabi em cima da Fawcett, o Minas fechou o set em 26 a 24 e saiu pra comemorar com a torcida.