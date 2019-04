Léia vibra com título do Minas: "Não tem história melhor para contar do que ser campeã"

O Itambé/Minas é campeão da Superliga Feminina. O terceiro título da competição nacional veio nessa sexta-feira (26), no Sabiazinho, após a segunda vitória em cima do rival estadual Praia Clube.

A líbero Léia comentou sobre a partida que deu a taça para o Minas: "Foi um jogo difícil, elas entraram muito fortes. A gente demorou para fazer a leitura do jogo, até perdemos o primeiro set. Mas com paciência, fazendo o que a gente treinou, ponto a ponto, conseguimos coroar com a vitória".

A jogadora revelou que o time minastenista estava de olho no título. Após ter conquistado, a camisa 19 expressou que não existe nada melhor.

"A gente estava em busca desse título. Fomos de pouquinho em pouquinho chegando ali. E não tem história melhor para contar do que ser campeã da Superliga", disse a jogadora.

Foi uma temporada ótima para as mineiras. A equipe venceu 39 jogos dos 43 disputados e levantou as taças da Superliga, do Campeonato Mineiro, da Copa Brasil e do Sul-Americano. Além disso, ainda ficou com o vice-campeonato mundial.