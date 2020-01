Sesc-RJ confirma favoritismo e bate América Vôlei na volta da Superliga Masculina

Na noite deste sábado (11), o Sesc-RJ recebeu o América Vôlei, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, e confirmou o favoritismo ao vencer o Coelho por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 25/22), na partida válida pela primeira rodada do returno da Superliga Masculina 2019/20. O ponteiro Maurício Borges foi eleito o melhor em quadra e ficou com o trófeu VivaVôlei.

Sem poder contar com seu principal jogador, o oposto Wallace, que foi poupado da partida, o técnico Giovane Gávio viu o Daniel, reserva do campeão olímpico, assumir a responsabilidade na virada de bola e terminar o duelo como um dos principais pontuadores, com 10 acertos. Além dele, Gustavão e Flávio também tiveram a mesma pontuação.

Com a vitória, os cariocas chegaram aos 27 pontos e encostaram no pelotão que luta pelas primeiras posições, ficando na quarta colocação. O América segue na luta contra o rebaixamento, na vice-lanterna da competição, os mineiros tem apenas 6 pontos.

O Sesc-RJ agora volta suas atenções para o duelo na Copa Brasil, a equipe enfrentará o Fiat/Minas na próxima quarta-feira (15), em jogo único pelas quartas de final. Já o América Vôlei só entra em quadra no dia 19, no clássico mineiro contra o Cruzeiro, pela Superliga Masculina.