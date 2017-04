Sada Cruzeiro treina no Mineirinho, palco da final da Superliga Masculina

Foto: Renato Araújo/Divulgação Sada Cruzeiro

Sete anos seguidos na grande decisão da Superliga Masculina. É com esse status que o Sada Cruzeiro chega a mais uma final da principal competição do vôlei brasileiro, com data marcada para o dia 7 de maio, às 10h. O palco será o Mineirinho, em Belo Horizonte, e o time de Marcelo Mendez treinou na manhã desta terça (25), justamente no local onde pode levantar o quinto caneco da Superliga.

O adversário do time mineiro ainda não é conhecido. Enquanto a equipe passou pelo Campinas, com três vitórias na semifinal, Sesi-SP e Taubaté continuam disputando a série melhor de cinco, que se encontra com o placar de 2 a 1 para o Taubaté.

Para o técnico do Sada Cruzeiro, Marcelo Mendez, as dimensões do ginásio do Mineirinho são peculiares em relação aos espaços onde a equipe está acostumada a jogar, e os treinos no local podem ajudar nessa questão.

“É muito bom pra gente treinar aqui no Mineirinho, pois este é um ginásio muito grande. E na Superliga não estamos acostumados a jogar em ginásios tão grandes, então acredito que essa adaptação será boa para a gente. Hoje foi o primeiro dia e amanhã já vamos começar a realizar treinamentos completos. Vamos treinar bloqueio, defesa e contra-ataque, além de seguir trabalhando no nosso saque”, apontou o argentino.

Reforço para esta temporada, o oposto Evandro foi contratado pelo Cruzeiro logo após a saída de Wallace para o Taubaté. Tem, agora, sua primeira decisão de Superliga com a equipe, tendo já conquistado o Mundial de Clubes e o Sul-Americano com o time estrelado.

“Eu vou disputar a minha primeira final aqui pelo time e é uma maravilha. Uma maravilha não só por estar no Mineirinho, mas por estar fazendo uma final de Superliga com a camisa do Sada Cruzeiro. Esse sempre foi o nosso objetivo. A gente vem defender o time para viver este momento. Então é algo muito especial e eu quero aproveitar o máximo possível essas duas semanas para tentar dar tudo de mim e fechar esta temporada com chave de ouro”, disse o jogador.

O Sada Cruzeiro segue com treinos no Mineirinho durante esta semana e retorna para o CT do Barro Preto apenas na sexta-feira.