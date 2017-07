Rio de Janeiro anuncia 14 reforços para time masculino e feminino

Fotos: Getty Images e Vôlei Rio Sul

Campeões de suas respectivas competições na última temporada, o Rio de Janeiro anunciou seus reforços para a próxima temporada. A equipe masculina conquistou a Superliga B e, consequentemente, a vaga para a elite do voleibol masculino, enquanto as meninas se reafirmaram no topo da divisão feminina com mais uma conquista de Superliga, além do vice-campeonato mundial.

Para o time feminino, foram anunciadas seis novas atletas, que irão compor o elenco comandado por Bernardinho. São elas: Carol Leite (levantadora), Vivian e Linda (centrais), Natiele (oposta), Kasi e Gabriella (ponteiras). As seis jogadores chegam para suprir a saída de outras seis, dentre elas a ponteira Régis.

Foto: Inovafoto/CBV

As recém-contratadas se unirão ao grupo que conta com as remanescentes Gabi, Mayhara, Juciely, Vitória, Monique, Roberta, Fabi, Drussyla e Mikaella. O grupo já iniciou a preparação na Escola de Educação Física do Exército, na Urca. No entanto, algumas atletas estão na disputa do mundial sub-23 e também no Grand Prix, e por isso ainda não integram o grupo. São elas: Gabriella, Monique, Roberta, Drussyla e Vitória.

Já para o recém-chegado time masculino as novidades são mais impactantes. Com a exigência de um alto nível de disputa na "primeira divisão" do vôlei, o time carioca anunciou a contratação de dois campeões olímpicos para comandar a equipe, além da chegada de duas figurinhas carimbadas na seleção brasileira.

As principais novidades para o time de Giovani Gálvio são: o central Maurício Souza, o ponteiro Maurício Borges, o líbero Tiago Brendle e o oposto Renan Buiatti, convocados para a seleção de Renan Dal Zotto. Além dos quatro supracitados, os ponteiros João Rafael, Levi Alves e André Ryuma também se unem ao time, juntamente com o levantador Tiago Veloso.

Foto: Alexandre Loureiro/Inovafoto/CBV

Os quatro selecionáveis se juntarão ao grupo em setembro, após a disputa da Copa dos Campeões e do Campeonato Sul-Americano. Os demais já treinam junto com os remanescentes da campanha vitoriosa da última temporada, os centrais Tiago Barth, Victor Hugo e Renato Oliveira, o oposto Paulo Victor, o levantador Everaldo e o líbero Alexandre Elias (que está com a seleção sub-23).

Os primeiros treinamentos da equipe serão realizados nas areias da Praia do Leblon, visando o recondicionamento físico dos atletas. A partir de agosto, os treinos serão realizados na Associação Atlética Banco do Brasil, na Lagoa.