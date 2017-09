Confrontos das quartas de final do Paulista de vôlei masculino são definidos

Foto: July Stanzioni/Corinthians-Guarulhos

Encerrando a primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei masculino, quatro jogos foram disputados no último final de semana. Atibaia, Sesi, Corinthians-Guarulhos e Campinas foram os vencedores da nona rodada da competição. Os playoffs terão início nesta semana, prometendo muita emoção para os fãs do voleibol.

Seis das sete equipes que avançaram de fase haviam conquistado a vaga antecipadamente. A única indefinição quanto à classificação ficou com os três últimos colocados. Vôlei Ribeirão, Atibaia e Santo André brigaram até o fim por uma vaga nas quartas de final. Dos três times, o único que venceu, porém, foi o Atibaia, que duelou contra o Itapetininga, fora de casa.

Com isso, Vôlei Ribeirão e Santo André ficaram de fora dos playoffs. Por ter feito a melhor campanha, o Sesi avançou direto para as semifinais. Campinas, Corinthians, Taubaté, Itapetininga, São José e Atibaia, respectivamente, completam a lista dos classificados.

As datas e horários dos próximos jogos serão definidos somente nesta segunda-feira (18), em reunião na sede da Federação Paulista de Vôlei. As séries dos playoffs serão disputadas em sistema de ida e volta e, havendo empate, as equipes decidirão em um golden set (set único disputado logo após a segunda partida).

Confrontos das quartas de final

Campinas (2º) x Atibaia (7º)

Corinthians (3º) x São José Vôlei (6º)

Taubaté (4º) x Itapetininga (5º)

Os times colocados à esquerda terão direito ao mando de quadra no jogo de volta.

Atibaia x Itapetininga

Precisando de apenas um ponto para ultrapassar o Vôlei Ribeirão e garantir vaga nos playoffs da competição, o Atibaia duelou contra o Itapê, no Ginásio Ayrton Senna, em Itapetininga.

Mesmo atuando fora de casa, a Atibaia conseguiu a vitória por 3 sets a 2, com parciais de 23 /25, 25 /20, 25 /11, 22 /25 e 10/15, somou dois pontos na tabela, e conquistou seu objetivo.

Sétimo colocado na classificação geral, o Atibaia terá o Campinas como adversário nas quartas de final. O Itapetininga terminou a primeira fase na quinta colocação e vai enfrentar o Taubaté, quarto colocado.

Sesi x Taubaté

Líder isolado da competição, o Sesi confirmou o favoritismo, venceu o Taubaté no Ginásio do Abaeté por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/19 e 27/25, e terminou a primeira fase do estadual invicto. Como consequência da boa campanha, o time paulistano avançou direto para as semifinais.

Atual campeão paulista, o Taubaté já havia garantido o mando de quadra nas quartas de final, mas almejava alcançar a vice-liderança. Como além de perder em casa, o Corinthians e Campinas não tropeçaram, o Alviazul permaneceu no quarto lugar, e terá o Itapetininga como primeiro adversário nos playoffs.

Corinthians/Guarulhos x Santo André

O Corinthians-Guarulhos teve dificuldades para conquistar o seu quinto triunfo consecutivo na competição. Mas, jogando em Santo André, o Timão bateu o time da casa por 3 a 2, parciais de 25/23, 21/25, 22/25, 25/20 e 11/15, e encerrou a primeira fase na terceira colocação. A equipe guarulhense terá o São José Vôlei, sexto colocado, como oponente em busca de uma vaga nas semifinais.

Com a derrota, a sétima consecutiva, o Santo André se despediu do campeonato com a pior campanha, tendo conquistado apenas uma vitória em oito jogos.

Vôlei Ribeirão x Campinas

A apaixonada torcida do Vôlei Ribeirão lotou a Cava do Bosque – todos os 2.600 ingressos foram vendidos antecipadamente - para empurrar o time, que buscava a classificação para os playoffs. No entanto, o Campinas venceu a partida por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/18 e 25/23, eliminando o time ribeirão-pretano do campeonato.

A vitória por 3 a o deu ao Campinas a vice-liderança da competição, com 18 pontos. O time campineiro enfrentará o Atibaia, sétimo colocado, nas quartas de final.