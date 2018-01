Jogo Praia Clube x Osasco AO VIVO online pela decisão da Copa Brasil de Vôlei (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Praia Clube x Osasco ao vivo pela final da Copa Brasil Feminina. O jogo acontece nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC).

O último duelo entre as equipes ocorreu em novembro de 2017, pelo turno da atual edição da Superliga. A equipe de Uberlândia venceu o Osasco, por 3 a 1, com parciais de 25/17, 28/26, 20/25 e 25/16.

Ambos os times conquistaram a vaga na decisão na noite da última quinta-feira (18). Em clássico mineiro, o Praia Clube confirmou o favoritismo e venceu o rival Camponesa/Minas sem sofrer grandes sustos: 3 sets a 0. Já o Osasco superou ninguém menos que a equipe comandada por Bernardinho: 3 sets a 1 no Rio de Janeiro.

Fala, Tandara! "Nosso jogo foi muito melhor nos dois primeiros sets, pois erramos menos. No terceiro, erramos mais e no quarto tínhamos que buscar. E buscamos. Parabéns para o Vôlei Nestlé, pois fomos bem no conjunto, saque, passe e ataque funcionaram bem. E agora vamos para cima do Praia e repetir a atuação de hoje, errando o menos possível. Vou seguir buscando dar o meu melhor em prol da equipe”, disse a maior pontuadora da semifinal contra o Rio de Janeiro, com 25 pontos.

Fala, Claudinha! “Jogamos muito bem taticamente, apesar de termos errado bastante saque no primeiro set. Nosso volume de jogo funcionou e sacamos muito bem. Tenho que agradecer a minha equipe por ter colocado o passe nas minhas mãos o que facilitou a distribuição. Agora temos que pensar em evoluir para a final”, afirmou a levantadora do Praia.

O Praia Clube não sabe o que é derrota desde a final do Campeonato Mineiro de Vôlei, em outubro de 2017. Na Superliga Feminina são 14 vitórias em 14 jogos. O triunfo sobre o São Caetano nas quartas de final da Copa Brasil poder ser somado a invencibilidade do clube de Uberlândia, além da vitória sobre o Sesc-RJ na semifinal.

Semifinais



18.01 – Dentil/Praia Clube 3 x 0 Camponesa/Minas, no Jones Mimoso, em Lages. Parciais: 27/25, 25/14 e 25/14. Confira lance a lance.



18.01 – Sesc RJ 1 x 3 Vôlei Nestlé, no Jones Mimoso, em Lages (SC). Parciais: 22/25, 17/25, 25/20 e 21/25. Confira lance a lance.

Confira os resultados da primeira fase (Quartas de final)



14.12 – Camponesa/Minas 3 x 1 Fluminense, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG). Parciais: 25/15, 23/25, 27/25 e 25/20.



15.12 – Dentil/Praia Clube 3 x 0 São Cristóvão Saúde/São Caetano, no ginásio do Praia, em Uberlândia (MG). Parciais: 25/16, 25/16 e 25/14.



15.12 – Sesc RJ 3 x 2 Pinheiros, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). Parciais: 23/25, 24/26, 25/19, 25/22 e 15/12.



15.12 – Vôlei Nestlé /Osasco 3 x 0 Hinode Barueri, no José Liberatti, em Osasco (SP). Parciais: 25/15, 25/20 e 25/15.

Na edição de 2018, a Copa Brasil reuniu as oito equipes melhores colocadas no primeiro turno da Superliga Feminina 2017/18: Praia Clube (MG), Sesc RJ, Osasco (SP), Camponesa/Minas (MG), Fluminense (RJ), Hinode Barueri (SP), Pinheiros (SP) e São Caetano (SP). Os times foram elencados de acordo com a classificação da primeira fase.

Já o Praia Clube chegou à decisão deste torneio em uma oportunidade. Na ocasião, o time de Uberlândia acabou sendo derrotado pelo Rio de Janeiro, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/23 e 25/18, na edição de 2016.

A Copa Brasil teve início em 2007, disputada em caráter amistoso por quatro equipes. O torneio foi reformulado em 2014 e entrou para o calendário oficial das competições nacionais. O Rio de Janeiro é o maior vencedor do naipe feminino, com três conquistas (2007, 2016 e 2017), seguido do Osasco, com dois triunfos em finais (2008 e 2014).

É chegado o dia da grande final! Quem será que levantará a primeira taça do voleibol brasileiro em 2018? Praia Clube e Osasco vão duelar por este título na noite desta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC).