Once ideal Premier League Sofascore de la 1ª jornada: comienza el espectáculo

Volvió la Premier League, volvió el fútbol, volvió la emoción y volvió la mágia.

Finalizada la jornada inaugural del campeonato inglés, algunos jugadores empezaron con buen pie la competición, guiando a sus equipos a hacer conseguir la victoria, o simplemente destacando ellos mismos por encima de los 21 jugadores restantes sobre el verde.

Como todos los finales de jornada de aquí a que se clausure la liga inglesa, Sofascore, media partner de VAVEL, ofrecerá un once de los mejores futbolistas de la jornada, midiendo su rendimiento según un conjunto de datos estadísticos que hacen de la alineación escogida la más objetiva posible.

Dentro de VAVEL, trataremos de hacer un resumen acerca de lo que han ofrecido estos 11 jugadores en sus respectivos partidos y explicar el "por qué" de su inclusión en la plantilla.

PORTERO

ALEX McCARTHY

El guardameta del Southampton realizó un partido completísimo, siendo el arquero que más disparos frenó de aquellos que le llegaron desde el interior del área, con un total de cinco. Consiguió, de manera evidente al haber sido el portero Sofascore de la jornada, dejar su portería a cero frente al Burnley, equipo que sometió al Southampton a un fútbol agresivo al que los Saints supieron resistir en parte liderados por su guardameta. Entre sus paradas más destacadas, se encuentra la que realizó al filo del descanso reaccionando a un testarazo en el área pequeña del Burnley que solventó con unos reflejos felinos. A lo largo del encuentro demostró su valía en aspectos como la colocación y salidas en el juego aéreo, despejando los pocos balones por alto que le llegaron.

PUNTUACIÓN: 8,50

El arquero completó un gran partido. Fuente: Getty Images

DEFENSAS

BEN MEE

El primero de los dos centrales del Burnley, ambos seleccionados en este once. Impacta la presencia de la pareja de los Clarets juntándose con la del portero del equipo al que se enfrentaron, haciendo resaltar las garantías defensivas del encuentro, reflejado del mismo modo al no haberse marcado ningún gol en 90 minutos. El zaguero inglés pudo conseguir cuatro despejes y otros tantos tiros bloqueados para que el rival no se adelantara en el luminoso, siendo pieza fundamental para que su equipo no recibiera ningún tanto. Su compenetración con Tarkowski fue vital para que, junto a Hart, conformaran un muro en la zona trasera del equipo, pese a las frecuentes acometidas de los Saints.

PUNTUACIÓN: 8,00

Mee se está consolidando pese a la llegada de Gibson. Fuente: Getty Images

JAMES TARKOWSKI

El espigado central del Burnley quiso empezar la temporada a la altura a la que la acabó el curso pasado, dando un recital de contundencia y un clínic de cómo estar concentrado durante 90 largos minutos sin bajar el nivel en ningun tramo del partido. Imperial en el juego aéreo, realizó nada menos que 15 despejes para frustar a los atacantes rivales, compenetrándose en la marca con su compañero Mee, consolidando una zaga que impidió a un volunatioso Southampton conseguir un gol. En sus duelos individuales ganó el 80% de ellos, con un total de 12, para erigirse como el central mejor puntuado.

PUNTUACIÓN: 8,20

Tarkowski empezó la temporada como la acabó. Fuente>: Getty Images

JOSÉ HOLEBAS

Amo y señor del carril izquierdo en la victoria por 2-0 del Watford, se mostró férreo en defensa pero, su principal virtud la impuso en la parcela ofensiva, realizando las dos asistencias a Pereyra.. y qué asistencias. La primera de jugada ensayada, con un centro medido tras pase corto del lanzador del córner, que ponía en bandeja al argentino para que fusilara la meta rival. La segunda vino tras jugada individual por su banda, dejando casi cayéndose un pase para que el mismo Pereyra acabase finalizando. Incansable el griego, aportando mucho a su equipo.

PUNTUACIÓN: 8,20

Holebas realizó un partido completo en su carril. Fuente: Getty Images

AARON WAN-BISSAKA

Baluarte principalmente en defensa el inglés que sostuvo a la banda derecha de su equipo con una seriedad impropia de un jugador de su edad. Ganando el 67% de sus duelos individuales con un total de siete, fue un muro en un lado del campo en el que actuaban Sessegnon y Seri, dos jugadores que no escasean en lo que a recursos técnicos se refiere. Para colmo, redondeó su actuación con una asistencia en el 79 a Zaha para asegurar la victoria y consecución de los tres puntos para el bando Palace.

PUNTUACIÓN: 7,80

El lateral se mostró solido en esta primera jornada. Fuente: Getty Images

CENTROCAMPISTAS

ROBERTO PEREYRA

Sencillamente indispensable el sudamericano en el Watford, no solamente por sus dos goles, ambos de bella factura, si no por la relevancia de su juego en la medular. Repartió, cortó, dirigió y marcó, convirtiéndose en uno de los candidatos a jugador de la jornada. Su primer gol, empalándola con la diestra, es una muestra de la seguridad que está adquiriendo en el equipo de Javi Gracia. Su 82 % de acierto en el pase confirman su gran rendimiento, al igual que sus siete duelos individuales enfrentados con éxito. Dará que hablar este año en la Premier League, siempre que mantenga este ritmo. Segundo más puntuado de la jornada.

PUNTUACIÓN: 8,70

Pereyra hizo uno de los dobletes de la jornada. Fuente: Getty Images

RUBEN NEVES

Auténtico recital de fútbol de toque el que impartió el luso en su estreno en la Premier League, demostrando que las maravillas que enamoraron a la Championship no eran consecuencia del bajo nivel de la competición. 90 minutos de equilibrio, de buenas decisiones, de criterio en sus movimientos y de inteligencia sobre el rectángulo de juego. Con 77 pases completados y un 82% de acierto, Neves se postuló como el mediocentro total que es, llegador en sus ratos libres tal y como demostró al filo del descanso poniendo el empate en el marcador mediante un libre directo por el palo del portero que dejan su sello para lo que queda de campaña como método de aviso a la liga de que el joven jugador portugués quiere brillar y tiene mimbres para ello.

PUNTUACIÓN: 8,60

Neves debutó en Premier League. Fuente: Getty Images

JAMES MILNER

Sobran las cartas de presentación con el todocampista británico que cada día sigue sorprendiendo con sus lecciones sobre el césped de limpieza y precisión en el desplazamiento, inteligencia táctica pero, sobretodo, pasión y entrega al servicio de unos Reds, que pese a haber incorporado jugadores de renombre en la medular, seguirán contando con Milner para poner orden en el medio del campo de Anfield. Los datos hablan por sí solos, 95 pases con éxito y un 93% de acierto le sirvieron para establecer el orden en el equipo de Klopp para devorar en el centro a los de Pellegrini que se vieron superados por Keita y Milner. Sacrificio y trabajo sin balón son dos factores de los que jamás carece el internacional inglés.

PUNTUACIÓN: 7,60

Milner es un veterano de la competición. Fuente: Getty Images

DELANTEROS

SADIO MANÉ

El hombre de la jornada. Incisivo, vertical, desequilibrante, líder, atlético y finalizador. Se agotan los calificativos para describir la exhibición del senegalés en Anfield, cogiendo las riendas del tridente de ataque de los de Klopp, realizando “unos contra uno” constantes que dañanan a la defensa del West Ham que no encontró la forma de pararle en los 82 minutos que estuvo sobre el césped. Dos goles marca de la casa que son una muestra de lo que puede llegar a hacer el veloz extremo del Liverpool en una campaña en la que quiere situarse a la altura de su compañero Salah en el apartado goleador. Lo mejor de su actuación, fue su gran sociedad con Keita en el flanco zurdo, completando un total de 28 pases, siendo el 74% del total intentado, grandes cifras para un extremo tan vertical como él. Su estado de forma asusta y mucho.

PUNTUACIÓN: 9,00

Mané lideró a los Reds. Fuente: Getty Images

CALLUM WILSON

Se repuso anímicamente del penalti fallado para guiar a su equipo a por los tres puntos, haciendo un derroche de esfuerzo incansable en la punta de ataque del Bournemouth que se convirtió en fundamental para derrotar al Cardiff. Hizo gala de su incansable trabajo en la asistencia a Fraser en el minuto 24, aguantando el esférico y dando un pase atrás demostrando sangre fría en los metros finales, cualidad indispensable en cualquier punta. Su definición en el añadido de la segunda parte, certifican esta característica. Su clara vocación ofensiva y juego vertical, le hicieron confirmarse como el gran regateador del partido, completando un 80% de los regates intentados, con un total de hasta cinco.

PUNTUACIÓN: 8,10

Wilson obtuvo gol y asistencia en su casillero. Fuente: Getty Images

PEDRO RODRÍGUEZ

Inesperada inclusión del canario en este once que materializó uno de los 3 tantos de su equipo en la victoria frente al Huddersfield, siendo un gol más propio de un nueve puro que de un extremo, por la frialdad en la definición que demostró el internacional español al picar el cuero por encima del meta rival de manera habilidosa. Lo más destacado del Campeón del Mundo fue su trabajo sin balón, siendo pieza clave de la presión alta e intensa impuesta por Maurizio Sarri a sus hombres, donde Pedro asimiló la idea y la puso en práctica como el que mejor. Ganándose la confianza del italiano un Pedro, que luchará por entrar en el once con asiduidad y, si sigue con el mismo compromiso defensivo y movilidad ofensiva, tiene cualidades para convencer a cualquiera.

PUNTUACIÓN: 7,50

El canario quiere ser importante esta campaña. Fuente: Getty Images