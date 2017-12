Anuario VAVEL Sampdoria 2017: Resurge la gran Sampdoria

Google Plus

Si tenemos que ponerle nota al conjunto genovés de la Sampdoria no podemos bajar del notable sin ninguna duda. Por fin de mucho tiempo hay estabilidad dentro del club tanto en el campo, con un una columna vertebral fija, un banquillo con un cuerpo técnico donde hay fe ciega en ellos con Giampaolo a la cabeza y también en la dirección deportiva donde si se vende se vende a buen precio y se ficha barato y mejor. Si sigue así de bien la cosa seguirá la estabilidad en la Sampdoria aunque con el excéntrico presidente y cinematográfico Massimo Ferrero al mando nunca se sabe.

Atrás quedaron esas temporadas del principio de esta década, como la 2010-11 donde se empezó jugando previa de champions con Cassano y Pazzini como lideres y se acabó sin ellos y descendiendo a la Serie B. La marcha de Montella en el verano de 2016 después de acabar en una pobre decimoquinta posición provocó que se moviera ficha pronto y no se dudó en fichar a Marco Giampaolo que venía de hacer un buen trabajo en Empoli.

El año 2017 no empezó de buena manera con una derrota por dos goles a uno en San Paolo contra el Napoli que encima les remontó el cero a uno inicial en los quince últimos minutos finales. De echo a finales de Enero la Sampdoria llegó estar en decimosexta posición, después de perder contra Napoli, Atalanta y empatar en casa a cero goles contra el Empoli. Eso sumado a la eliminación en Coppa Italia por la Roma con un contundente cuatro a cero. Con sólo un gol anotado, que aun encima fue en propia puerta en el encuentro del Napoli, pusieron contra la cuerdas a Marco Giampaolo en el banquillo y se cuestionaba si se acertó con la ventas de jugadores como Soriano o Correa a la Liga Española.

Partido contra la Roma; el punto de inflexión

Después del gol de Bruno Peres para la Roma y el empate de Praet con el que se fueron al descanso, Dzeko en el minuto 54 volvió adelantar a los romanos con uno a dos. Los peores presagios en el Luigi Ferraris se empezaron aparecer, avecinándose una nueva derrota que los acercaba cada vez más al descenso con un equipo que no estaba hecho para estar ahí. Pero con la entrada de Linetty y Schick al campo cambió todo que en cuatro minutos con los goles de Schick (curiosamente a día de hoy cedido en la Roma con opción a compra obligatoria) y el gol definitivo de Luis Muriel (ahora en el Sevilla) dieron los tres puntos al club genovés que por fin sumaba de tres en 2017 y además tomaba la revancha de la eliminación a manos de la Roma días atrás.

A raíz de esta victoria y con el fichaje invernal de Berezynski procedente del Legia el equipo mejoró notablemente. La Sampdoria cosechó tres victorias consecutivas, una de ellas en San Siro al AC Milan, y siete partidos sin perder durante casi dos meses y que la última de ellas fue en el gran derbi genovés contra el Genoa ganando cero goles a uno con otro gol heroico de Luis Muriel quedándose en el noveno lugar en la tabla con opciones todavía de entra a competiciones Europeas. La racha acabó hasta que recibió en casa a la Juventus de Turín donde perdió cero goles a uno contra el líder y el que posteriormente acabo siendo campeón del Scudetto y que además significó la primera derrota en el Luigi Ferrari desde que comenzara el año 2017.

Después del parón de selecciones, volvieron a jugar el 3 de Abril en San Siro de nuevo y esta vez ante el Inter de Milán al lograron vencer por un gol a dos, con otra remontada y cosechaba veinte puntos de veintisiete posibles estando momentáneamente en la primera mitad de la tabla. Esa fue la última victoria de ese curso, cuatro empates y cuatro derrotas fueron el balance en los últimos ocho encuentros de la temporada, sin ninguna duda hubo demasiada relajación en el tramo final de temporada ya lejos de los puestos y con la permanencia virtualmente conseguida. Finalizando en décima posición con 48 puntos, doce victorias, doce empates y quince derrotas. Con un balance goleador de 49 goles a favor y 55 en contra.

La temporada a pesar de terminar en derrota por dos goles a cuatro ante el Napoli, sirvió para despedir en casa a un mito e ídolo de la Sampdoria con 453 apariciones, el tercero con más partidos en su historia, Angelo Palombo que se retiraba a causa de una lesión de espalda permanente. Desde el verano desde 2002 ( con una breve media temporada con el Inter en 2012) jugó para la Sampdoria siendo capitán y titular siempre en las alineaciones salvo las dos últimas donde ya estaba bastante mermado.

Comienzo de la 2017/2018 con ventas y nuevo fichajes

-Bajas

Schick: Roma (5 millones € cesión, 9 millones € compra obligatoria y 8 millones € en variables)

Skriniar: Inter (18 millones € más el pase de Caprari)

Luis Muriel: Sevilla (20 millones €)

Bruno Fernandes: Sporting Club de Portugal (8,5 millones €)

Simic: Empoli (Cesión)

Bonazzoli : SPAL (Cesión)

Leandro Castán: Roma (Vuelve de cesión)

Hromada: Slavia de Praga (0,5 millones €)

Palombo: Retirado

ALTAS

-Strinic: De Napoli (Cesión)

-Duvan Zapata: De Napoli (Cesión de 3 millones con opción de compra obligatoria de 20 millones € )

Joachim Andersen: De Twente (1,4 millones €)

Caprari: De Inter (15 millones €)

Nicola Murru: De Cagliari (7 millones €)

Gianmarco Ferrari: De Sassuolo (Cesión 1,5 millones)

Kownacki: De Lech Poznan (4 millones €)

Gastón Ramírez: De Middlesbrough (9 millones €)

Mikulic: RNK Split

Valerio Verre: De Pescara (Vuelve de cesión)

David Ivan: De Bari (Vuelve de cesión)

Capezzi: De Crotone (Vuelve de cesión)

Entre las ventas entraron alrededor de 60 y 70 millones de € (dependerá de los millones en variables de Schick) y con los fichajes se ha gastado casi lo mismo unos 60 millones de €. Hablamos que la Sampdoria está entre los equipos que más a invertido en materia de fichajes durante el mercado veraniego de 2017. Eso habla del proyecto que tiene pensado corto y largo plazo el club genovés.

Los fichajes estrella eran el más caro de todos el colombiano Duvan Zapata que tenía que suplir la baja de Muriel y la del uruguayo y ex del Boro, Hull y Southampton, Gastón Ramírez que tenia que suplir a Bruno Fernandes, además ya conocía la Serie A por su paso en el Bologna hace unos años.

Esto creo ilusión entre aficionados que aunque vieron ventas de jugadores importantes, pero a buen precio, las altas eran igual o incluso mejores. La temporada empezó con un partido de Coppa ante el Foggia en Agosto y en casa. Pasando de ronda con una victoria por tres goles a cero. La Sampdoria en sus primeros cinco partidos sumó once puntos, con tres victorias como contra la Fiorentina y Milán y dos empates y no conoció la derrota hasta el último día de Septiembre en la sexta jornada ante el Udinese en Udine perdiendo por un contundente cuatro a cero. Siguió con grandes victorias por tres a uno y cinco goles a cero ante el Atalanta y Crotone respectivamente. Sumó su segunda derrota del curso por tres a dos ante un gran Inter en San Siro que no conocía la derrota aún. A continuación cosechó tres victorias consecutivas ante Chievo cuatro a uno, cero a dos en el derbi ante el Genoa y tres a dos ante el vigente campeón Juventus, colocándose en la cuarta posición en las primeras doce jornadas. Siendo el mejor local de la competición ganando todos sus encuentros en el Luigi Ferraris, 18 puntos ganados de 18 posible siendo su mejor registro en victorias consecutivas en como local en años haciendo de un fortín su estadio.

Continuó el buen hacer del equipo en la victoria en Coppa cuatro a uno ante el Pescara y pasando a Octavos. El 3 de Diciembre acabó la buena racha perdiendo uno a dos ante la Lazio, en un partido que hasta el minuto 79 lo ganaba uno a cero y que se lo remontaron en un abrir y cerrar de ojos, en el 90+1 le hicieron el segundo. La siguiente jornada en su visita a Cagliari dejó escapar una ventaja de dos goles ya que le empataron en cuatro minutos el Cagliari empatando finalmente por dos goles a dos. Esta temporada vuelven a caer apeados en Octavos de Copa, esta vez ante la Fiorentina y jugando como visitantes, Giampaolo sacó una mezcla de titulares y suplente para competir bien peleó el encuentro y llegó a empatarlo en dos ocasiones pero en el 90 de nuevo, Veretout ponía el tres a dos en el marcador. Golpe duro para los genoveses que tenían la Coppa como objetivo de llegar lejos.

La mala racha se amplificó durante dos jornadas en casa ante un irregular Sassuolo y Napoli en San Paolo, donde empezó curiosamente el año perdiendo. Hoy termina con buen sabor de boca este gran año para la Sampdoria con la victoria In extremis en su estadio ante el recién ascendido SPAL por dos goles a dos con goles en el descuento del héroe y goleador de este 2017 para la Sampdoria, el legendario Fabio Quagliarella. Con los 12 goles que lleva ya en esta más los nueve que hizo en la segunda vuelta del curso pasado suma un total de 21 goles oficiales en todo 2017, nada mal.

Dervy della Lanterna

Dos encuentros se han jugado del Derby Di Genova en este 2017 y ambos han ido a favor de la Sampdoria, cero a uno y cero a dos, con goles de Gastón y Quagliarella, han sido los resultados por lo que este año el Genoa no ha podido anotarle ningún gol a su eterno rival. Este dato aumenta y da un plus de nota al gran año de la Sampdoria.

Columna vertebral

En portería el titular sin duda es Viviano pero con su lesión de muñeca este año que le ha tenido K.O muchos partidos, el veterano Puggioni ha jugado más, y rindiendo a buen nivel, aunque ya recueperado Viviani es el titular indiscutible en la portería. Strinic en el lateral izquierdo y Berezynski por el derecho son piezas fundamentales tanto por sus labores defensivas como cuando hay que subir, aunque Jacopo Sala en importante en las rotaciones cuando tiene que sustituir al polaco. Sin Embargo en el izquierdo rota menos con Murru y no hablemos de Dodo que ni si quiera juega y que desde el 2016 desapareció de las alineaciones. El centro de la zaga es para el argentino Silvestre y el fichaje y revelación de la temporada Gianmarco Ferrari que está supliendo a Skriniar de maravilla, mejor de lo que se podía pensar. Centro del campo lo domina Torreira, Barreto y Praet mas como interiores donde eran fijos el curso pasado y este están a un nivel superior, en las rotaciones entran el polaco Linetty que suele entrar por Praet en las segundas partes y lleva tres goles además y Ricky Alvarez a veces aunque este año sólo suma seis apariciones. Gastón Ramírez en la media punta ayudando al medio del campo y asociandose con los de arriba y que ha hecho olvidar a Bruno Fernandes, ha jugado todos los partidos suma dos goles y no rota porque es vital durante los 90 minutos. En la delantera suelen jugar titular casi siempre o Zapata con seis goles o Caprari que lleva tres, que dependiendo del partido o las necesidades del equipo durante el transcurso de él juega uno o el otro de inicio uno es más delantero centro o juega bien en banda como Zapata y Caprari es más falso nueve con muchísimo sacrificio y juega para el equipo o incluso ambos juntos si se da descanso al titular y goleador del equipo Quagliarella con doce goles, que desde luego no tiene rival como nueve.En rotaciones esta la joven promesa polaca Kownacki que ha jugado poco pero ha podido sumar ya dos goles. Pocos se acuerdan ya de la baja de Muriel, bien suplida por Zapata o la del checo Schick donde ahora juega Caprari y Kownacki. Ferrari ha hecho olvidar a Skriniar y Gastón a Bruno. De momento se sueña con hacer cosas grandes esta temporada como meterse Europa Legue como se hizo en 2015.

El balance de números de este 2017 para la Sampdoria es de 43 partidos oficiales 18 victorias, 10 empates 15 derrotas. En casa 11 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Y como visitantes 5 victorias, 6 empates y 10 derrotas. 71 goles a favor y 65 goles en contra. Por lo tanto balance positivo.