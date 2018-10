Brady y Manning, la historia en sus manos

El próximo jueves comienza una nueva fecha de la NFL, con un nuevo TNF, pero el comienzo de la quinta jornada no sera uno mas, sera especial, cuando se enfrenten en el Gillete Stadium los New England Patriots contra los Indianapolis Colts.

Hablar de este partido es hablar de una enorme rivalidad con varios capítulos mas que importantes, pero que tiene en varios casos un epicentro casi único, los duelos entre Peyton Manning y Tom Brady.

Fueron 12 enfrentamientos en total con las camisetas de las franquicias de Indianapolis y Massachussets, pero 12 duelos que marcaron una época entre dos de los mejores mariscales de la historia.

El primero de ellos ocurrió un 30 de septiembre del 2001, y quedará en la historia no solo como el primer partido entre ellos, si no que ademas se recordará como el primer juego en el que el futuro ganador de tres premios al mejor jugador de la temporada, saldría como titular en la liga ante la lesión en el partido anterior de Drew Bledsoe. Ese primer encuentro termino con victoria para Brady con un cómodo 44 a 13 en el viejo Estadio de Foxboro. Brady lanzó ese día para 168 yardas, no tuvo touchdowns ni intercepciones y terminó con un rating de 79,6. Diferente fue el caso de Manning que lanzó para 196 yardas, un touchdown, corrió para otro, pero lanzó tres intercepciones de las cuales dos fueron para picks 6 de la defensa que en ese momento coordinaba Romeo Crennel.

El segundo enfrentamiento se daría esa misma temporada, ya que solo 21 días después se verían nuevamente las caras pero en el estadio que acogió a los Colts por 24 años, el viejo RCA Dome, con otra victoria para los de Bill Belichick por 38 a 17. Dos triunfos en las primeras dos presentaciones para el egresado de la Universidad de Michigan en una temporada que finalizaría con Brady levantado su primer Trofeo Lombardi.

Debieron esperar mas de un año para volver a verse las caras, pero para los aficionados la espera termino valiendo la pena, ya que el 30 de noviembre del 2003 ambos mariscales les regalaron a los presentes en el RCA Dome un de los finales mas vibrantes que se han dado, cuando Brady, faltando ocho minutos en el ultimo cuarto, lanzó un pase de 13 yardas a las manos de Deion Branch que le daba la ventaja parcial por 38 a 31. La fortuna parecía sonreír al mayor de los hermanos Manning, ya que Kevin Faulk en la segunda jugada del drive concedería un fumble que recuperaría el equipo dirigido por Tony Dungy a solo 11 yardas de la zona de anotación y con un poco mas de tres minutos por jugar. Tres pases incompletos de Manning, que venia de lanzar cuatro touchdowns durante el partido, obligaban a Indianapolis a convertir un gol de campo que dejaba el resultado en el que seria el final, con victoria para los visitantes por 38 a 34.

El 18 de enero de 2004 jugaron en el Gillette Stadium el primer partido de post temporada con una victoria clara para New England por 24 a 14.

Seria recién el 7 de noviembre del 2005 en el sexto partido entre ambos que Peyton Manning saldría del campo victorioso, tras derrotar al equipo de Tom Brady por 40 a 21 en un encuentro en el que ambos mariscales lanzaron tres touchdowns cada uno.

El 16 de enero de ese mismo 2005 la ronda divisional los volvería a enfrentar, con la sexta victoria para Brady, dejando fuera nuevamente a los Colts de los playoffs por segundo año consecutivo.

La semana nueve de la temporada 2006-2007 mostraría la peor producción de Brady en estos duelos, cuando lanzó cuatro intercepciones a las manos de los defensivos de Indianapolis y los de New England sucumbieron por 27 a 20 contra un Manning que lanzo dos touchdowns y una intercepción.

Esa misma temporada Manning tendría su revancha en playoffs, cuando en el partido de campeonato de la AFC y después de ir por detrás durante todo el encuentro, hilvanó una ofensiva con solo dos minutos en el ultimo cuarto, lanzando para 57 yardas y dejando todo preparado para que Joshep Addai corriera tres yardas y entrara en la zona de anotación con solo un minuto restante. Esta victoria depositaria a la franquicia de Tony Dungy en una nueva Super Bowl que levantaría Manning junto con el trofeo al jugador mas valioso de esa final.

La ultima pagina de nuestra historia se escribió el 21 de noviembre del 2010 cuando New England se quedó con el encuentro de la fecha 11 de aquella temporada. Un 31 a 14 al inicio del último cuarto hacía parecer que el último encuentro de dos de los más grandes mariscales de todos los tiempos con sus equipos originales, terminaría con la victoria fácil para Brady, pero Manning intentó una remontada digna de los duelos anteriores lanzando dos touchdowns en ese último período que dejaría el encuentro 31 a 28, resultado que no se movería hasta el final del mismo y le daría una nueva victoria a Brady, la octava en esos 12 enfrentamientos.

Habría cinco partidos mas entre estos dos grandes rivales, pero ya con Manning con la camiseta de Denver Broncos, aunque esa página no entra dentro de nuestra historia. Esa es una historia diferente con los mismos actores, dos actores que dejaron su huella muy marcada en los terrenos de la NFL.