Semana 6 de la NFL: sorpresas en Kansas y New York

Sobrepasado el primer tercio de la regular season. Patriots y San Francisco se mantienen invictos, basando su juego en defensas dominantes y con unos ataques que no acaban de ser fluidos, pero si suficientes. Packers, Seahawks siguen en línea ascendente. Redskins y Jets lograron sus primeras victorias. A resaltar el declive de 2 quarterbacks elegidos en las 2 primeras posiciones del draft de 2015. Jameis Winston y Marcus Mariotta (que incluso fue sustituido) no tuvieron su mejor jornada. Como contrapartida 2 quarterbacks que empezaron la temporada como suplentes se mantienen invictos (4-0). Kyle Allen y Teddy Bridgewater se han mostrado como recambios de garantía. A continuación, un breve resumen de la jornada.

New York Giants 14 New England Patriots 35

Hasta el partido del jueves los Patriots acumulaban un record de 18-0 contra quarterbacks rookies. Daniel Jones, quarterback de los Giants, no fue una excepción y los Patriots lograron su 19 victoria consecutiva. El quarterback rookie sufrió 3 intercepciones contra la que es probablemente la mejor defensa de la liga.

El ataque de NE sigue sin ser un ataque fluido, Tom Brady logró sobrepasar a Peyton Manning del segundo lugar de la NFL en yardas de pase. Patrios son el mejor equipo de la NFL con un NFL con un record de 6-0.

Carolina Panthers 37 Tampa Bay Buccaneers 26

Un errático Jameis Winston junto con otro excepcional partido de Christian McCaffrey fueron suficientes para que Carolina lograra su cuarta victoria consecutiva en su primer partido en Londres.

Winston nunca se sintió cómodo con su línea ofensiva sobre todo en el lado derecho donde se notaban las ausencias de sus 2 titulares. Terminó el partido con 5 intercepciones y 7 sacks (es el quarterback de la NFL con más intercepciones desde su debut en 2015). Por su parte Kyle Allen permanece en invicto en su carrera (5-0) y está demostrando ser un sustituto de garantías de Cam Newton y veremos si algo más…

Seattle Seahawks 32 Cleveland Browns 28

Partido de contrastes el que tuvo lugar en First Energy Stadium de Cleveland. Seattle ha demostrado uno de los equipos más sólido como visitante (record 3-0) mientras que Cleveland todavía no ha ganado en su estadio (record 0-3). Baker Mayfield es el quarterback que más intercepciones esta temporada (11). Por su parte Rusell Wilson todavía no ha sido interceptado esta temporada.

A pesar de todo, el partido comenzó de forma arrolladora por Cleveland, tres ataques tres touchdowns. Pero a medida que fue avanzando, los Browns fueron víctimas de sus propios errores. 3 intercepciones a Mayfield, un punt bloqueado y la lesión de Mayfield decantaron el partido para el lado de los Seahawks.

Houston Texans 31 Kansas City Chiefs 24

Deshaun Watson lanzó para 280 yardas y 3 touchdowns (2 touchdowns de carrera y uno de pase) en la victoria de los Houston Texans frente a los Kansas City Chiefs. Watson logró derrotar en Patrick Mahomes que terminó el partido con 273 yardas y 3 touchdowns y 1 intercepción.

El ataque terrestre de los Texans supo superar a la “porosa” defensa de los Chiefs. Carlos Hyde terminó con 116 yardas de carrera y 1 touchdown. Pero la jugada definitiva fue una recepción de DeAndre Hopkins en cuarto down con menos de 2 minutos por jugar. Los Texans pudieron así agotar el reloj y llevarse la victoria.

Mal partido de los Chiefs que suman su segunda derrota consecutiva (ambas en Arrowhead Stadium). A destacar la vuelta de Tyrek Hill al ataque de Kansas. Hill logro 2 touchdowns, incluyendo una recepción de 46 yardas. La presencia del wide receiver añade un arma profunda a disposición de Mahomes. El gran talón de Aquiles de Kansas fue su defensa. El “front seven” nunca fue capaz de parar el juego de carrera. Por su parte, la secundaria tampoco fue capaz de evitar el juego profundo de los Texans.

Philadelphia Eagles 20 Minnesota Vikings 38

La conexión Kirk Cousins- Stefon Diggs -lograron 3 touchdowns- fue suficiente para derrotar a unos Philadelphia Eagles que se vieron superados por el ataque aéreo de los Vikings. Cousins terminó el partido con 333 yardas y 4 touchdowns. Mientras que Stefon Diggs (hacia 2 semanas que se había quejado de su poca participación en el a taque) terminó con 7 recepciones para 167 yardas y 3 touchdowns.

Por su parte Philadelphia nunca tuvo respuesta al ataque de Minnesota. La amenaza por tierra de Dalvin Cook, facilitaba el “play action” de Cousins que o bien corría o lanzaba con facilidad a sus receptores. La secundaria de los Eagles notó las ausencias de sus cornerbacks titulares (Ronald Darby y Avonte Maddox) y nunca fue capaz de contrarrestar el juego aéreo de Minnesota.

New Orleans Saints 13 Jacksonville Jaguars 6

Partido eminentemente defensivo donde los New Orleans Saints supieron administrar su corta ventaja y derrotar a los Jacksonville Jaguars. Teddy Bridgewater no pudo repetir su gran actuación de la semana pasada, pero supo guiar al ataque de los Saints para lograr su cuarta victoria consecutiva. Bridgewater conectó con Jared Cook un pase de 4 yardas que supuso el touchdown de la victoria al comienzo del último cuarto.

Gardner Minshew II tuvo un partido complicado. Sufrió 2 sacks, y fue interceptado una vez. La defensa de los Saints supo mantenerle en el pocket y meterle presión en cada snap.

Cincinnati Bengals 17 Baltimore Ravens 23

Lamar Jackson fue el auténtico protagonista de la victoria de los Baltimore Ravens sobre los Cincinnati Bengals. Jackson terminó el partido con 236 yardas de pase (21 de 33), 152 yardas y 1 touchdown de carrera. La defensa de Cincinnati nunca fue capaz de controlar al quarterback de los Ravens.

En ataque, los Bengals tampoco demostraron ser una unidad competente. Sus anotaciones fueron como como consecuencia de retorno de kick-off (equipos especiales) y un touchdown de carrera a poco más de un minuto del final.

San Francisco 49ers 20 Los Ángeles Rams 7

Los San Francisco 49ers demostraron ser un equipo sólido en defensa y muy compacto en ataque derrotando con aparente facilidad a Los Ángeles Rams en el Coliseum de los Ángeles. San Francisco es junto a los New England Patriots los únicos equipos invictos en la NFL.

A pesar de conceder en el drive inicial un touchdown de los Rams la defensa de San Francisco supo dominar al ataque de Los Ángeles para no conceder ninguna anotación más durante el partido.

Por su parte los Rams, acumulan su tercera derrota consecutiva y parecen en una trayectoria descendente. La ausencia de Todd Gurley impacta en las jugadas de “play action” típicas de los Rams haciendo menos creíble la amenaza de juego de carrera. Asimismo, Jared Goff tampoco tuvo su mejor actuación con 79 yardas y 13 pases completados de 24 intentos.

Atlanta Falcons 33 Arizona Cardinals 34

Un error del kicker Matt Bryant al intentar convertir el extra point le dio la victoria a los Arizona Cardinals frente a unos Atlanta Falcons que no fueron capaces de culminar la remontada.

Buen partido de Kyler Murray que terminó con 340 yardas y 3 touchdowns demostrando poseer un gran brazo. Por su parte, Matt Ryan jugó un buen partido con 356 yardas de pase y 4 touchdowns, pero no pudo culminar la remontada de Atlanta al fallar Matt Bryan el extrapoint a 1:53 segundos del final. Atlanta acumula así su cuarta derrota consecutiva y parece no haber superado el golpe de la Superbowl.

Tennesse Titans 0 Denver Broncos 16

Una extraordinaria defensa de los Denver Broncos fue suficiente para derrotar a lo Tennesse Titans. Hasta este partido Denver era el equipo con menos sacks y menos “takeways” en la NFL. En el partido del Domingo volvió a ser al defensa que se presuponía que podía ser al principio de temporada. Lograron conseguir 7 sacks y 3 intercepciones ante un ataque de los Titans que dejo bastante que desear.

Marcus Mariotta terminó el partido con 7 pases completados de 18, 67 yardas y un pobre quarterback rating de 9,5 para ser sustituido en el tercer cuarto. Ryan Tannehill fue su sustituto, pero tampoco le fue mucho mejor. Tannehill termino con 13 de 16 para 144 yardas, si bien recibió 4 sacks.

Dallas Cowboys 22 New York Jets 24

Sam Darnold volvió y lideró la primera victoria de los New York Jets frente a los Dallas Cowboys. Darnold que se había perdido los 3 partidos anteriores por causa de una mononucleosis termino con 338 yardas (23 de 38 pases completados) y 2 touchdowns incluyendo uno de 95 yardas para Robbie Anderson.

Por su parte en Dallas echó de menos las bajas en su line ofensiva. Los tackles Lae’l Collins y Tyron Smith no fueron de la partida y aunque Dak Prescott no recibió excesiva presión, y Zeke Elliot acabó con 105 yardas terrestre el ataque de Dallas no fue fluido. Asimismo, la baja de Amari Cooper quitó profundidad al ataque de los Cowboys. Dallas sufre su tercera derrota consecutiva y empiezan los rumores de cada año en torno a Jason Garret.

Pittsburg Steelers 24 Los Angeles Chargers 17

Devlin Hodges debutaba como quarterback titular y lideró el ataque de los Steelers en su victoria frente a Los Ángeles Chargers. Mike Tomlim supo proteger a su QB y planteó el partido explotando todo lo posible el juego de carrera y su defensa. James Conner terminó el partido con 119 yardas y 2 touchdowns (1 de carrera y otro de pase). Por su parte la defensa de los Steelers consiguió anotar un touchdown y forzar 3 “turnovers”.

Los Ángeles Chargers volvieron a decepcionar una vez más. Terminaron los 3 primeros cuartos con un marcador de 24-0 en contra. Si bien, aunque anotaron un parcial de 17-0 jugando a la desesperada en el último cuarto, no fue suficiente. Terminando el partido con una intercepción a Philip Rivers. A destacar que Melvin Gordon y Austin Ekeler solo “produjeron” 32 yardas.

Detroit Lions 22 Green Bay Packers 23

Mason Crosby logró convertir un field goal de 23 yardas con el tiempo expirado y dar la victoria a los Green Bay Packers frente a los Detroit Lions.

Partido bastante disputado en Green Bay, en el que los árbitros cobraron un inesperado protagonismo al señalar 2 “hands to face” a Trey Flowers en el último cuarto. Ambas penalizaciones fueron en tercer down y que terminaron en touchdown y el field goal que supuso la victoria de los packers. Durante la repetición se comprobó que las manos estaban en el hombro el cuello y no en la cara.

Aaron Rodgers terminó el partido con 24 de 39 pases completados para 283 yardas y 2 touchdowns. Como anécdota Rodgers se convirtió en el décimo tercer jugador de los Packers en sobrepasar las 3000 yardas de carrera

Por su parte Detroit pareció controlar el partido y convirtió 5 field goals. Si bien no supo transformar ese control en touchdowns. Otro partido que los Lions pierden in extremis.

Washington Redskins 17 Miami Dolphins 16

Poco que destacar en el duelo fratricida por lograr el número uno del draft. Washington logra su primera victoria y Brian Flores sentó por decisión técnica a Josh Rosen. Miami parece decidido a cumplir fielmente el “Tank4Tua”.