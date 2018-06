Análisis cuadro masculino Wimbledon: ¿habrá una final Nadal-Federer diez años después?

Google Plus

Ayer se sorteó el cuadro masculino de la edición número 132 del tercer y más prestigioso Grand Slam de la temporada, Wimbledon. Un cuadro que encabezan Roger Federer y Rafa Nadal como principales cabezas de serie. Hay que recordar que el torneo inglés es el único que no respeta el orden del ránking ATP a la hora de configurar los cabezas de serie, teniendo en cuenta los puntos cosechados sobre hierba en los últimos 12 meses. Por lo tanto, es el suizo, ocho veces campeón, el que figura como primer favorito. Esto quiere decir que ninguno de los dos se cruzaría hasta una hipotética final. Ni que decir tiene que la organización del torneo sueña con una nueva final entre los dos mejores tenistas del mundo, que sería la cuarta entre ellos y la primera en diez años. Pero otros muchos jugadores querrán impedirlo a toda costa y alcanzar la gloria el próximo 15 de julio.

No habrá reedición del Federer-Cilic

Como es habitual en el torneo más tradicional del mundo, el actual campeón, Roger Federer, será el primero en inaugurar la competición en la pista central el próximo lunes a partir de la 13:00 del mediodía (14:00 hora española). El suizo se estrenará ante el serbio Dusan Lajovic, número 57 del ránking y contra el que ya se vio las caras en la segunda ronda de la pasada edición. En busca de su noveno entorchado en la capital británica, el de Basilea tiene en su cuadro la amenaza de varios de los mejores cañoneros del circuito, como el croata Ivo Karlovic, posible rival en tercera ronda. En octavos de final se encontraría con el hombre que le privó de su décimo título en Halle hace apenas una semana, el también croata Borna Coric (16). Mientras que en cuartos de final esperaría al norteamericano Sam Querrey (11) o al sudafricano Kevin Anderson (6).

Algunos de los duelos más atractivos de primera ronda son: Medvedev-Coric, Monfils-Gasquet, Kyrgios-Istomin, Ebden-Goffin o Chardy-Shapovalov El otro nombre propio de la parte alta del cuadro es el vigente finalista y reciente campeón en Queen's, Marin Cilic. El tercer cabeza de serie del cuadro podría reeditar la final del pasado año frente a Federer, pero esta vez sería en semifinales. Para ello deberá vencer en su estreno al japonés Yoshihito Nishioka. Potenciales rivales del de Medjugorje serían el canadiense Milos Raonic (13), finalista hace dos años o el búlgaro Grigor Dimitrov. El búlgaro llega a Wimbledon manteniendo su estatus de top10 (ahora es el sexto) pero con muchas dudas en su juego. La buena noticia es que no tendrá, a priori, un debut demasiado exigente ante un devaluado Stan Wawrinka. En otros tiempos, este duelo podría haberse catalogado de una auténtica final pero el suizo no acaba de encontrar buenas sensaciones desde que volvió al circuito hace ya seis meses a causa de una operación en su rodilla izquierda. Su pobre derrota ante Andy Murray en Eastbourne por 6-1 y 6-3 hacen dudar y mucho de que Wawrinka pueda siquiera plantar a cara al bueno de Grigor que, por su parte, tiene al griego Stefanos Tsitsipas (31) y al norteamericano John Isner (9) como principales escollos a derribar antes de esos hipotéticos cuartos de final contra Cilic.

Dado el enorme favoritismo de Federer y la gran forma en la que se presenta Marin Cilic, una más que probable semifinal sería la que enfrentaría al suizo frente al croata, en el que sería el tercer año consecutivo viéndose las caras en Wimbledon.

Camino benévolo para Nadal

Rafa Nadal debutará el martes ante el israelí Dudi Sela, número 129 del mundo y que no debería ser un gran problema para el manacorí, que acude a Wimbledon tras haber disputado un par de exhibiciones en Hurlingham ante el australiano Matthew Ebden y el francés Lucas Pouille. En segunda ronda esperaría el vencedor del choque entre Vasek Posposil y Mikhail Kukushkin, dos jugadores que se adaptan muy bien al pasto. Pospisil fue cuartofinalista en 2015 y campeón en dobles junto a Jack Sock el año anterior, mientras que el kazajo viene de hacer semis en Eastbourne y ya le quitó un set a Nadal en la tercera ronda de 2014. El argentino Diego Schwartzman (14) volvería a encontrarse con el de Manacor en los octavos de final, al igual que sucedió en Roland Garros. Sin embargo, el bonaerense no le tiene mucho aprecio a la hierba y sus limitaciones físicas serán un importante escollo a superar.

Duelos de primera ronda para el resto de los españoles cabezas de serie: Tiafoe-Verdasco y Carreño-Albot Otro argentino, Juan Martín del Potro, sería el hipotético rival de Nadal en los cuartos de final. El tandilense aparece como quinto favorito y se estrenará ante el alemán Peter Gojowczyk. Pero el cuadro no ha sido demasiado amable para un hombre cuyo mejor resultado en este torneo data de 2013, cuando Novak Djokovic le apartó de la final en cinco duras mangas. En segunda ronda podría cruzarse con el español Feliciano López, siempre peligroso en hierba, y en tercera contra uno de los nombres propios de esta edición: Andy Murray. El escocés, ahora en el puesto 156 del mundo, regresa a un torneo de Grand Slam después de haberse perdido los tres últimos. Con apenas tres partidos a sus espaldas tras estar once meses sin competir, el estado físico del de Dunblane es una absoluta incógnita. De hecho y pese a que ya se ha sorteado el cuadro, el doble campeón aquí en 2013 y 2016 todavía no sabe al 100% si podrá competir. Si lo hace, tendrá un duro rival en su debut, el francés Benoit Paire, uno de los tenistas más impredecibles del circuito pero también uno de los más talentosos.

La última llave de la parte baja tiene como protagonistas a cuatro hombres: Dominic Thiem (7), Novak Djokovic (12), Nick Kyrgios (15) y Alexander Zverev (4). Entre esos cuatro nombres debería salir el otro semifinalista. Pero quizá sólo Zverev tiene un estreno más o menos sencillo. El alemán se medirá al australiano James Duckworth, 752 del mundo. Thiem lo hará ante el chipriota Marcos Baghdatis, semifinalista en 2006 y que tiene en la hierba la mejor superficie para su juego. Djokovic tendrá enfrente a otro jugador peligroso en primeras rondas, el estadounidense Tennys Sandgren, cuartofinalista en Melbourne y con un juego muy plano que podría hacer daño al serbio. Finalmente, Nick Kyrgios chocará con el uzbeko Denis Istomin, en un duelo de pegadores en el que la motivación del australiano volverá a ser puesta a prueba.

Del resto de la representación española, David Ferrer se medirá al ruso Karen Khachanov, Feliciano López al argentino Federico Delbonis, Albert Ramos al francés Stephane Robert, Roberto Carballés al estadounidense Ryan Harrison y Guillermo García López al portugués Gastao Elías.