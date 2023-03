El Bicho un rival directo por los puestos internacionales

Atrás ya quedó la fiebre de la Scaloneta y terminó la doble ventana FIFA de este mes, ahora llega el momento del retornó de la acción en el fútbol doméstico y este jueves será el día que Godoy Cruz vuelve a las canchas en uno de los partidos que abre la novena fecha de la Liga Profesional. Luego de la victoria de hace unos días atrás frente Belgrano (3-1) en el Malvinas Argentinas, el equipo conducido por Diego Flores tiene una visita de riesgo y se mide al siempre complicado Argentinos en el Diego Armando Maradona, un estadio donde el club de calle Balcarce no gana desde la Superliga 2017/18(1-2 en aquella oportunidad, el duplicado del eterno Santiago “Morro” García).

En declaraciones de los propios futbolistas, el objetivo es ingresar a una copa del 2023 y antes de arrancar esta jornada se encuentra un punto debajo de Instituto, el último en clasificar a la Copa Sudamericana 2023. Claro está, en el “semillero del mundo” será un encuentro clave por los puestos de clasificación directa a las competiciones internaciones del próximo año, el rival de turno tiene una unidad menos que el Expreso y en su última presentación empató (0-0) frente Lanús en el Néstor Díaz Pérez.

Dentro de unos días, el conjunto dirigido por Gabriel Milito estará debutando en la Copa Libertadores, el martes 4 de abril desde las 19:00 recibe a Independiente del Valle de Ecuador. Tras el sorteo que se realizó en Asunción en la semana, le tocó un grupo “bravo” los otros integrantes son Corinthians (Brasil) y Liverpool (Uruguay).

Por otra parte, el Bicho es uno de los pocos elencos que está jugando en los tres frentes y en la Copa Argentina ya disputó su compromiso eliminó a Deportivo Armenio se impuso por 3-0 con goles anotados por Gastón Verón y un duplicado de Gabriel Ávalos. Ahora en su llave de los 16avos de final, se tendrá que enfrentar al último campeón de este campeonato, Patronato aún no hay día ni sede confirmada para este cotejo.

Todavía Milito aún no confirmó el XI y el principal interrogante del ex DT de Independiente pasa si “guarda” lo mejor para el debut en la Libertadores o si mete su once ideal. Según trascendió está a la espera del regreso de Ávalos, el delantero paraguayo fue convocado por Guillermo Barros Schelotto y tuvo minutos en la derrota del martes ante Chile (convirtió un tanto), en caso que el ex Tomba descanse su lugar será ocupado por el juvenil Verón.

Su próxima función en el torneo local viajará a Junín para medirse contra Sarmiento (falta confirmación de día y horario para este espectáculo) y esto será unos días antes del viaje a Sao Pablo para la segunda fecha de la Libertadores. El Bicho tiene puesto el chip copero y es un oponente directo por la lucha para ingresar a las ubicaciones internacionales del próximo 2023.

Posible formación de Argentinos

Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Ángel Torren, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gastón Verón y Thiago Nuss