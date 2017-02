Guia VAVEL do Super Bowl LI: Atlanta Falcons x New England Patriots

(Foto: Hugo Alves/VAVEL Brasil)

Depois de cinco meses de touchdowns, field goals, vitórias nos segundos finais, batalha nas trincheiras e muita emoção, a temporada 2016/17 da National Football League (NFL) chegou ao fim. Para encerrá-la, entretanto, o grande final ainda precisa ser escrito. Neste domingo (5), New England Patriots e Atlanta Falcons medem forças e lutam pelo troféu Vince Lombardi no Super Bowl LI.

Todo fã de futebol americano aguarda um ano pela grande decisão da NFL. Quem será o campeão? Quais são os destaques de cada lado? E o duelo de treinadores, quem leva a melhor? O MVP irá mais uma vez para um quarterback? Quem fará história e erguerá o Vince Lombardi? Para algumas dessas perguntas, a resposta só virá após o estouro do cronômetro no NRG Stadium. Já para outras, você veio ao lugar certo. Pensando em facilitar a vida de cada torcedor, a VAVEL Brasil preparou um guia completo com tudo que você precisa saber no Super Bowl.

Matchups principais do Super Bowl LI

♦ Melhor ataque x melhor defesa em pontos: Pela sexta vez na história do Super Bowl, a decisão será disputada entre os times com melhor ataque em pontos marcados contra a melhor defesa em pontos cedidos. Contra as estatísticas, o Falcons tentará a vitória, enquanto o Pats tem os números à favor.

♦ Dinastia Brady: Atualmente, Tom Brady conquistou respeito e a posição de um dos melhores quarterbacks da história da NFL. Porém, o início como escolha de sexta rodada do Draft e a desconfiança enquanto novato foram um obstáculo. Depois de anos de trabalho e uma parceria vencedora com Belichick, o camisa 12 é hoje referência no que faz e criou uma grande dinastia no esporte.

♦ A vida do Falcons após o último Super Bowl disputado: Após a decisão do Super Bowl XXXII, em 1998, o Atlanta Falcons não conseguiu voltar à final da NFL. Mesmo com elencos promissores desde então, a franquia sofreu com escolhas e treinadores errados até encontrar a fórmula certa novamente. A caminhada, certamente, passou longe de ser fácil.

♦ Old School x New Age: Será o embate entre o consagrado Bill Belichick e o promissor Dan Quinn. De um lado, quatro títulos e uma grande história no New England Patriots. Do outro, o início do trabalho de um head coach que conquistou vaga no Super Bowl logo em seu segundo ano no cargo. Sem dúvidas, um grande duelo de experiência contra juventude.

♦ Julio Jones x Malcolm Butler: Um dos melhores wide receivers da Liga atualmente encara diretamente um monstro como cornerback. Se a decisão reserva grandes confrontos, certamente Julio Jones contra Malcolm Butler se configura como o mais duro. Quem vencerá essa briga, o melhor ataque ou a melhor defesa?

♦ Kyle Shanahan x McDaniels: Quem é o verdadeiro gênio na coordenação do ataque, Kyle Shanahan ou Josh McDaniels? Para responder essa pergunta e ganhar esse título, os dois travam uma batalha de quem conseguirá organizar melhor seu poder ofensivo diante de defesas sedentas por sacks, turnovers e 3 & outs.

Os Quarterbacks de Falcons e Patriots

♦ Matt Ryan (Atlanta Falcons): Se alguém duvidada da inteligência de Matt Ryan no pocket, certamente não o faz mais. Conseguindo encaixar grandes jogadas com seus recebedores e alcançando números sensacionais durante a temporada, o QB quer coroar a luta da franquia com um desempenho digno de título, o primeiro da carreira e do time.

♦ Tom Brady (New England Patriots): Que Tom Brady é um dos melhores da história todos já sabem. Após oito finais, o QB ainda quer mais e não medirá forças para conseguir o quinto anel. Apesar da temporada sem Rob Gronkowski e com ausências importantes, Brady se superou novamente e comanda a franquia favorita ao título.

Os destaques de Falcons e Patriots

♦ Julio Jones (Atlanta Falcons): O wide receiver foi o nome de maior destaque durante a temporada nessa posição. Com números impressionantes e muito talento, Julio Jones aterroriza as defesas adversárias com as conexões de Matt Ryan e promete repetir os feitos no Super Bowl.

♦ Vic Beasley (Atlanta Falcons): Cercado por dúvidas em seus primeiros anos na Liga, Vic Beasley provou que não deve ser subestimado. Aterrorizando os QBs, o pass rusher promete dar trabalho a Tom Brady e pode ajudar Atlanta a ter uma atuação forte defensivamente.

♦ Devonta Freeman (Atlanta Falcons): Na falta de um alvo para lançar, Matt Ryan sabe que tem um corredor habilidoso e ágil. Devonta Freeman ganhou moral no ataque terrestre do Falcons e é um ótimo running back. Certamente dará trabalho ao forte sistema defensivo do Patriots.

♦ Devin McCourty (New England Patriots): Considerado o jogador mais importante da defesa de New England, o safety Devin McCourty mostrou que vale o grande investimento feito pela franquia há dois anos. Crescendo a cada temporada, McCourty é o principal responsável pela pressão nos QBs adversários.

♦ Stephen Gostkowski (New England Patriots): Um dos melhores kickers da atualidade, Stephen Gostkowski, o "cavalo" do Patriots, tem média de acertos alta e, se Tom Brady não conseguir avançar até a endzone, o jogador traz total segurança na hora do field goal.

♦ Julian Edelman (New England Patriots): Se o Falcons aposta forte em Julio Jones, o Patriots não fica atrás quando se trata de wide receiver. Um dos principais recebedores de Brady, Julian Edelman será mais uma vez alvo constante do QB. Para o desespero da defesa de Atlanta, Edelman segue vivendo grande fase e promete mais touchdowns no Super Bowl.

Como as equipes chegam ao Super Bowl LI

♦ Atlanta Falcons: A caminhada até a decisão não foi fácil. Cercado por uma campanha com altos e baixos, o Falcons precisou de cuidado e sofreu principalmente no último quarto dos jogos. Porém, o fortíssimo ataque de Atlanta fez muita diferença e o time chega ao Super Bowl com 12-5 nessa temporada.

♦ New England Patriots: Tom Brady fora por quatro partidas? Não é problema para o Patriots. Sem o QB no início da temporada e perdendo Rob Gronkowski durante o ano, New England pouco sofreu com as ausências e confirmou o favoritismo de sempre. Após ficar fora da decisão no último Super Bowl, a franquia passou longe dos concorrentes e conseguiu a classificação com campanha de 15-2.

Os Super Bowls disputados pelas equipes

♦ Atlanta Falcons: Essa será apenas a segunda participação do Falcons em Super Bowls. Na única final disputada, a franquia acabou derrotada pelo Denver Broncos em 1998, amargando um grande jejum até a nova oportunidade na atual temporada.

♦ New England Patriots: Já New England tem experiência de sobra. Em oito finais disputadas, a equipe conseguiu levar quatro títulos, todos vindos da parceria entre Bill Belichick e Tom Brady. O Pats figurou a decisão em 1985, 1996, 2001, 2003, 2004, 2007, 2011 e 2014.

Super Bowl LI será em Houston, no Texas

♦ NRG Stadium: sediando seu terceiro Super Bowl, Houston receberá mais uma vez a decisão da NFL e não deixa a desejar no local escolhido. Com capacidade para mais de 70.000 torcedores, o NRG Stadium ficará lotado para a definição do campeão da atual temporada. Casa de grandes eventos da cidade, o estádio se modernizou bastante desde 2000, quando foi inaugurado para ser a casa do Texans, e hoje está pronto para mais um SB.

Em 2003, o Super Bowl XXXVIII foi disputado no NRG Stadium e teve justamente o New England Patriots, um dos finalistas desse ano. Na ocasião, contra o Carolina Panthers, Tom Brady e Bill Belichick levaram a melhor.

Lady Gaga, a estrela do Super Bowl LI

♦ Lady Gaga: grande estrela do mundo pop, Lady Gaga conquistou não apenas uma legião de fãs pelo mundo, mas também os amantes de futebol americano. A cantora norte-americana interpretou o hino nacional dos Estados Unidos no último ano e, com o enorme sucesso, recebeu o convite da NFL para dominar o show do intervalo.

Vencedora de seis Grammys, Gaga terá a companhia do cantor country Luke Bryan, que cantará a letra de The Star-Spangled Banner antes do kickoff para o início do Super Bowl.

Palpites para o Super Bowl LI