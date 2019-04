Immobile afirma que Ventura previu seu gol contra Israel e destaca relação com técnico

A Itália passou sufoco, mas conseguiu vencer Israel nesta segunda-feira (5) e iniciar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 com os três pontos. Apesar de terem sofrido pressão após a expulsão do zagueiro Giorgio Chiellini, no segundo tempo, quando estavam ganhando por 2 a 1, os italianos bateram os israelenses por 3 a 1 na abertura da competição, no estádio Sammy Ofer, em Haifa.

Israel estava sufocando a Itália na segunda etapa, sobretudo depois que Chiellini recebeu o cartão vermelho, mas brilhou a estrela do técnico Giampiero Ventura. O comandante sacou o ítalo-brasileiro Éder, já aos 70 minutos, para colocar Ciro Immobile em campo. Treze minutos mais tarde, Gianluigi Buffon cobrou tiro de meta, Graziano Pellè resvalou de cabeça, Immobile ganhou na força física do marcador e fuzilou no canto do goleiro, marcando o terceiro da Azzurra.

Após o duelo, o atacante da Lazio revelou que Ventura o havia dito, no início do dia, que o jogador deixaria sua marca diante dos israelenses. "Nesta manhã, o treinador me viu esforçando nos treinos e disse que eu iria marcar. Ele previu isso. Estou feliz", disse o camisa 11 azzurro à Rai Sports.

Foto: Claudio Villa/Getty Images

Immobile também destacou a identificação que criou junto ao comandante. "Há uma forte relação entre nós, muito forte. Em um nível pessoal e profissional, devo muito a ele", afirmou. "Estamos em um grupo complicado e, infelizmente, só a melhor equipe se classifica. Essas viagens podem ser complicadas, mas chegamos lá e conquistamos os três pontos", comentou, sobre o Grupo G.

A Itália aparece na segunda colocação chave, com os mesmos três pontos que a líder Espanha, mas perde no saldo de gols – dois da Azzurra contra oito da Fúria. E a próxima rodada reserva o esperado confronto entre Itália e Espanha, a ser realizado no dia 6 (quinta-feira) de outubro, às 15h45, na casa dos italianos.