Guia VAVEL do Mundial de Clubes 2016: Jeonbuk Hyundai Motors

A décima terceira edição do Mundial de Clubes da FIFA contará pela segunda vez com a participação do time da Coreia do Sul, Jeonbuk Hyundai Motors. Em 2006, quando conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, a equipe sul-coreana pode debutar e representar o continente na Copa do Mundo de Clubes. Terminou sua participação em quinto lugar.

O time foi fundado em 1994, tem apenas 22 anos de histórias no futebol. No entanto, reúne quatro títulos da K-League (2009, 2011, 2014 e 2015), três Copas da Coreia do Sul (2000, 2003 e 2005), uma Supercopa da Coreia do Sul em 2003 e duas Ligas dos Campeões da Ásia, 2006 e 2016.

Vaga

Foi devido a conquista da Liga dos Campeões Asiática que o time de Jeonju, capital da província de Jeolla Norte carimbou seu passaporte para o Japão. A competição contou com 45 times da Ásia Oriental e Ocidental, dos quais, apenas 32 passaram para fase seguinte e foram divididos em grupos.

Como primeiro colocado do grupo E, o Jeonbuk HM avançou até chegar a grande final. O time sul-coreano enfrentou o Al Ain, dos Emirados Árabes. Ergueu o troféu da Liga dos Campeões após vencer o primeiro jogo por 2 a 1 e controlar o empate em 1 a 1, no segundo jogo.

O craque

O camisa 10 do time Jeonbuk HM fala português. O brasileiro Leonardo de 30 anos é o homem do meio de campo de frente do time e tem se destacado nas partidas. O craque do futebol coreano marcou dez gols pela Liga dos Campeões da Ásia, sendo o vice artilheiro da competição.

Fique de olho

O atacante brasileiro, Edu, surgiu para o futebol no Guarani, tem passagens por Santos, São Paulo e Náutico. Agora, no futebol sul-coreano o jogador de 35 anos é uma peça importante no time e agrega muito com sua experiência, devido as temporadas vitoriosas pelos campeonatos alemão e ucraniano.

Treinador

O coreano Choi Kang-Hee está na frente do Jeonbuk HM desde 2006. O ex-jogador de futebol, agora técnico de 57 anos coleciona seis títulos, como dois campeonatos internacionais, a Liga dos Campeões da Ásia, e quatro nacionais da liga coreana de futebol.

O Jeonbuk Hyundai Motors estreia no Mundial de Clubes da FIFA de 2016 no domingo (11) diante o América do México às 5h (horário de Brasília) já na fase das quartas de final em busca de uma vaga na semifinal.