Payet marca pela primeira vez em seu retorno e Marseille vence Guingamp

O Olympique de Marseille enfrentou o Guingamp, no Stade Velodrome, em jogo válido pela 24ª rodada da Ligue 1 2016/17, nesta quarta-feira (8). Os marselheses buscando a recuperação e jogou contra um adversário que até começou bem a temporada, mas deu uma caída nos últimos jogos.

A equipe da casa foi superior o jogo todo e venceu por 2 a 0 com gols de Bafetimbi Gomis e Dimitri Payet marcando em cobrança de falta. O resultado manteve os marselheses na sexta colocação com 36 pontos, a mesma soma do Saint-Étienne, mas perde por ter um saldo pior.

O próximo jogo do Olympique de Marseille será contra o Nantes, no Stade de La Beaujoire, no próximo domingo (12). Enquanto que o Guingamp recebe o Lyon no Stade Du Roudourou no sábado (11).

Querendo o triunfo para não sair da zona de classificação da Uefa Europa League, os donos da casa abriram o marcador aos 26 minutos na tabelinha entre Lopez e Sanson, o reforço desta janela levantou na área e encontrou o atacante Gomis, sem marcação, mandar de peixinho e abrir o marcador.

Na etapa final, o OM marcou o segundo aos 31 minutos em cobrança de falta batida por Payet. O destaque da equipe bateu colocado e a bola ainda desviou no adversário, matando qualquer possibilidade de defesa ao goleiro Johnsson, decretando a vitória ao time do sul da França.

Toulouse sai na frente, mas cede empate ao Lorient

No Stade Yves Allainmat o Lo,rient encarou o Toulouse. Os Merlus, que estão em situação desesperadora na competição, jogou contra um adversário que só faz campanha mediana nesta temporada e queria o segundo triunfo seguido.

Em duelo equilibrado, a partida terminou em 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Marveaux. Para os visitantes o tento foi de Delort. O resultado manteve o Lorient na ultima colocação com 22 pontos. Já o TFC se está em 10° com 30 pontos.

O próximo jogo do Lorient será diante do Saint-Étienne no Stade Geoffroy-Guichard, no domingo (12). Enquanto que o Toulouse recebe o Bastia no estádio Municipal um dia antes.

Outros resultados da Ligue 1

Angers 0 x 0 Rennes

Bastia x Nantes (Adiado)

Lyon 4 x 0 Nancy

Metz 2 x 1 Dijon

Nice 1 x 0 Saint-Étienne