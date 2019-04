De volta à casa! Jupp Heynckes abandona aposentadoria e assume Bayern de Munique

Após a curta e frustrada passagem de Carlo Ancelotti, cercada de questionamentos e problemas de relacionamento com atletas, o Bayern de Munique terá em seu comando técnico alguém que faz parte de sua história.

Na manhã desta sexta-feira (6), o clube bávaro anunciou em suas redes sociais a chegada de um 'velho conhecido': Jupp Heynckes. Com longa experiência no futebol alemão e duas passagens vitoriosas pela equipe, o treinador chega com vínculo curto, somente até o final da temporada 2017/18.

Com 72 anos, Jupp Heynckes estava fora do mercado desde o final da temporada 2012/13, quando conquistou a chamada 'Tríplice Coroa': Copa da Alemanha, Bundesliga e Uefa Champions League. O título europeu, sob seu comando, foi a última campanha vitoriosa do Bayern de Munique a nível continental.

Após a oficialização, o treinador falou sobre retornar ao clube da Baviera. Nas palavras de Heynckes, só o Bayern de Munique o faria abandonar a aposentadoria.

"Eu não teria retornado para assumir nenhum outro time no mundo, mas o Bayern é um caso de amor para mim. É um ato de amizade, devo muito à este clube. Tenho uma boa sensação e posso começar agora. Eu e minha equipe técnica trabalharemos desde já para mostrar ao clube e aos fãs um futebol que venha acompanhado de conquistas", afirmou o comandante.

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Hasan Salihamidžić, reafirmou total confiança no trabalho e nos conhecimentos do novo comandante: "Jupp Heynckes é um maestro na gerência de grupos e em conhecimentos táticos. Estamos convencidos, ele é o homem ideal para guiar novamente a equipe aos títulos", pontuou.

Ao começar o trabalho, Heynckes reencontrará inúmeros atletas com os quais trabalhou em sua última passagem. Dentre os remanescentes de 2012/13, estão: Manuel Neuer, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jérôme Boateng, David Alaba, Javi Martínez, Thomas Müller.