Giroud marca dois, Arsenal dá show e goleia Huddersfield pela Premier League

Na tarde desta quarta-feira (29), o Arsenal goleou o Huddersfield, por 5 a 0, em jogo válido pela 14ª rodada da Premier League. A partida foi disputada no Emirates Stadium, em Londres, e os gols foram marcados por Lacazette, Giroud (duas vezes), Sánchez e Özil.

Com o resultado, os Gunners assumem a terceira colocação da tabela, na zona de classificação para a Uefa Champions League, tendo conquistado 28 pontos até o momento. Já os Terriers se encontram na 13ª posição, tendo ganho 15 pontos na competição.

O primeiro tempo foi de domínio pleno do Arsenal, que, logo em sua primeira chegada, balançou as redes. Aos três minutos, Ramsey deu belo passe de letra para Lacazette, que só precisou finalizar no canto para inaugurar o marcador. Mais tarde, o francês ainda teve uma grande chance de ampliar encobrindo o goleiro, mas a bola foi afastada em cima da linha.

No começo da segunda etapa, os Terriers chegaram com perigo duas vezes consecutivas, mas não converteram nenhuma. Com o passar dos minutos, os mandantes continuaram superiores e, aos 23, Giroud recebeu cruzamento rasteiro, precisando apenas empurrar para o gol. Sem tempo a perder, Sánchez recebeu lançamento e, dentro da área, chutou forte para balançar as redes novamente. Apesar de já ter garantido a vitória, os londrinos ainda marcaram outros com Özil, aos 23, e Giroud, aos 42.

Agora, o Arsenal receberá o Manchester United, às 15h30 do sábado (2). Já o Huddersfield visitará o Everton no Goodison Park, porém às 13h do mesmo dia. Os dois jogos serão válidos pela 15ª rodada da Premier League.

+ Após derrota para Leicester, Pochettino lamenta má sequência do Tottenham

+ Mourinho valoriza vitória do United sobre Watford, mas lamenta chances desperdiçadas

+ Após demitir Tony Pullis, WBA acerta com Alan Pardew, ex-Newcastle e Crystal Palace