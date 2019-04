Hertha Berlin e Hoffenheim empatam e seguem sem vitórias em 2018

Vindo de uma sequência péssima de resultados em 2018, o Hertha Berlin recebeu o Hoffenheim, neste sábado (3), em partida válida pela 21ª rodada da Bundesliga. No Estádio Olímpico de Berlim, as equipes acabaram empatando por 1 a 1. Kalou marcou o gol dos donos da casa, enquanto Kramaric empatou a favor dos visitantes.

Com o resultado, o Hertha segue sem vitórias em 2018: foram duas derrotas e dois empates. Assim como o Hoffenheim, que venceu pela última vez no dia 13 de dezembro. Na tabela de classificação, o time da capital ganhou uma posição e é o décimo colocado, com 27 pontos. Já os visitantes seguem na nona colocação, com 28 pontos.

Domínio dos visitantes e gol de Kramaric

O técnico Pál Dárdai promoveu algumas mudanças em seu time titular, para tentar a reação nesta segunda metade da temporada. Assim, Torunarigha, Esswein e Darida - retornando de lesão - ganharam a chance de começar a partida. Pelo lado dos "Alces", Szalai e Kramaric entraram entre os 11 titulares.

Os donos da casa começaram o jogo melhor, pressionando com boas jogadas de Lazaro e Selke. Rapidamente, os adversários responderam com bonito voleio de Kramaric, que passou perto da trave de Kraft. Aos 14, o camisa 10 do Hoffenheim, Demirbay, machucou-se e teve de ser substituído. Em seu lugar, entrou Amiri, gastando uma das trocas do treinador Julian Nagelsmann logo na primeira etapa.

Aos 36, em jogada de lado dos visitantes, Stark interceptou o cruzamento rasteiro. Entretanto, aos invés de afastar o perigo, dominou a bola e tentou sair jogando na pequena área. Gnabry surpreendeu e tentou roubá-la, afobado, o defensor do Hertha cometeu o pênalti.

Foto: Getty Images

Na cobrança, o camisa 27 Kramaric não deu chances ao arqueiro adversário, chutando rasteiro no canto esquerdo de Kraft. A "Velha Senhora" não teve reação e assim o primeiro tempo acabou com vantagem para os visitantes.

Reação do Hertha e empate com Kalou

O time de Berlim voltou melhor para o segundo tempo. Aos 58, Lazaro fez ótima jogada individual pelo lado direito e cruzou para o meio da área. O marfinense Salomon Kalou adiantou-se sobre seu marcador e apareceu livre para empurrar para o fundo das redes de Baumann: 1 a 1.

Foto: Getty Images

Reagindo, o Hoffenheim passou a dominar o meio-campo com maior posse de bola, mas sem conseguir criar as chances mais perigosas. Lazaro levava perigo pelos lados, porém seus companheiros não conseguiam finalizar. Até o final dos 90 minutos, os dois defensores do Hertha ainda acabaram machucados: Stark e Torunarigha. Porém, sem influenciar o placar.

Na próxima rodada, o Hoffenheim recebe o Mainz. Já o Hertha visita o Bayer Leverkusen.