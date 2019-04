Atletico de Madrid goleia Lokomotiv Moscou e encaminha classificação as quartas da UEL

O duelo de ida entre Atletico de Madrid e Lokomotiv Moscou era bastante aguardado na fase de oitavas de final da Uefa Europa League. Apesar do favoritismo da equipe espanhola, o time russo chegou com boas credenciais após vencer com facilidade o Nice na fase de 16 avos de final. Porém, o que se viu em campo foi um Atleti dominante e que construiu com facilidade o placar de 3 a 0, abrindo boa vantagem para o jogo de volta, em Moscou.

Com desfalques importantes, Simeone soube armar seu time com o que possuía de melhor. O goleiro argentino Axel Werner, finalmente fez sua estreia com a camisa colchonera, devido a ausência do lesionado Oblak e devido a venda de Moyá a Real Sociedad. Nos primeiros minutos, os visitantes, que chegaram a campo com uma postura de se fechar e buscar o contra ataque e obrigavam o time espanhol a errar muitos passes, além de não conseguir criar no meio campo.

Porém, o jogo mudou quando Saúl fez ótima jogada individual aos 22 minutos e vendo seus companheiros marcados, chutou sem chances para Guilherme. O placar estava aberto em Madrid e poderia ser ampliado, após duas falhas do goleiro russo-brasileiro. O time russo deu apenas um chute a gol no primeiro tempo, enquanto os donos da casa buscavam as melhores jogadas pelas laterais e com seus meio campistas, que estavam muito bem marcados.

Na segunda etapa, um gol logo aos 2 minutos acabou de vez com as esperanças do Lokomotiv em reagir. Saúl acertou belo cruzamento para Griezmann, que chutou para linda defesa de Guilherme. No rebote, Diego Costa só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo das redes, ampliando o placar.

O Atleti seguia melhor em campo. Os russos perderiam Ignatyev, lesionado após choque com Saúl. Aos 54, Diego Costa chutou e Corluka cortou com o braço dentro da área, mas a arbitragem não apitou o pênalti. O jogo seguia extremamente favorável aos donos da casa.

Buscando um gol para tentar diminuir a desvantagem, o Lokomotiv se abriu para o ataque, mas não foi uma decisão muito interessante. Aos 43, em rápido contra ataque, Juanfran encontrou Koke, que chutou sem chances para Guilherme. O terceiro gol fechou o placar e as esperanças do time russo em tentar diminuir a desvantagem.

As equipes voltam os focos para seus campeonatos nacionais. Vice líder da La Liga, o Atleti joga novamente em casa, contra o Celta de Vigo nesse domingo (11), enquanto o Lokomotiv, líder do campeonato russo, visitará o FC Ural nessa segunda feira (12). As duas equipes voltarão a se enfrentar em Moscou na próxima quinta feira (15), com o Atleti podendo perder por até 2 gols para se qualificar às quartas de final.