Em casa, time misto do Marrocos joga 'pro gasto' e bate Uzbequistão

Nesta terça-feira (27), o Marrocos enfrentou o Uzbequistão. Jogando em Casablanca, os marroquinos venceram por 2 a 0, com gols de Ayoub El Kaabi, aos 3 minutos, e Manuel da Costa, aos 43, ambos no primeiro tempo.

Hervé Renard mandou à campo uma equipe bem modificada, com nove nomes diferentes da equipe que derrotou a Sérvia, na última sexta-feira (23): o lateral-direito Achraf Hakimi (Real Madrid), o zagueiro Manuel da Costa (Istanbul Basaksehir), o lateral-esquerdo Oualid El Hajjam (Amiens), o volante Sofyan Amrabat (Feyenoord) e os médios ofensivos Zakaria Labyad (Utrecht), Amine Harit (Schalke 04), Fayçal Fajr (Getafe), Yacine Bammou (Nantes), além do centroavante Ayoub El Kaabi (RSB Berkane).

Logo no começo da partida, aos três minutos, Ayoub El Kaabi finalizou de fora da área pra defesa do goleiro Suyunov. No rebote, Amine Harit tocou para o camisa 15 escorar e abrir o placar.

Aos 43 minutos, após escanteio cobrado por Fayçal Fajr, o zagueiro franco-português naturalizado marroquino Manuel da Costa saltou mais alto que todo mundo e ampliou o placar: Marrocos 2 a 0.

No segundo tempo, dentre as seis alterações, dois titulares entraram: Sofiane Boufal e Hakim Ziyech. Mas os craques não foram capazes de oferecer muito perigo aos uzbeques e o placar se manteve inalterado.

Espanha, Irã e Portugal, que junto com o Marrocos, formam o grupo B da Copa do Mundo, também jogaram. Ontem, os portugueses foram goleados em casa pela Holanda (0 a 3). Hoje, o Irã bateu a Argélia por 2 a 1. Enquanto a Espanha massacrou a Argentina: 6 a 1, com uma grande atuação.