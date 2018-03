Lateral da Juventus, Asamoah compra casa em Milão e deverá fechar com a Internazionale

A Internazionale sofre para encontrar um lateral-esquerdo titular nesta temporada. Não satisfeita com as atuações de Davide Santon e Yuto Nagatomo, a diretoria interista buscou o brasileiro Dalbert no Nice. Porém, o ex-flamenguista não vem recebendo muitas chances com o técnico Luciano Spalletti. O italiano Danilo D'Ambrosio, que começou a época como lateral-direito mas perdeu lugar para o português João Canelo, é quem está atuando improvisado na posição.

Pensando dar um basta no rodízio de atletas na lateral esquerda do time nerazzurro, o diretor esportivo do clube, Piero Ausilio, trabalha para acertar a contratação do ganês Kwadwo Asamoah. Na Juventus desde 2012, o jogador, de 29 anos, deixará a Vecchia Signora de graça ao término da temporada.

Segundo publicou o site Sport Mediaset nesta quinta-feira (29), a negociação entre Asamoah e Internazionale "está praticamente feita"; o lateral-esquerdo assinará vínculo de três anos com a Beneamata. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, ele já comprou uma casa em Milão.

Contratado junto à Udinese em julho de 2012, Asamoah já disputou 150 jogos pela Juventus, marcou cinco gols e deu 21 assistências. Em quase seis anos no clube de Turim, conquistou cinco scudetti (títulos da Serie A), duas Copas Itália e duas Supercopas Italianas.

Caso a negociação se concretize, Asamoah disputará posição com Dalbert, Santon e Nagatomo. Este último está emprestado ao Galatasaray, da Turquia, e poderá voltar à equipe nerazzurra na próxima temporada.

Terceiro reforço

Além de Asamoah, a Inter tem encaminhada a contratação do atacante Lautaro Martínez, do Racing. Outro que também deverá reforçar a equipe de Milão no mercado de verão europeu é o zagueiro Stefan de Vrij, da Lazio.