Cotado para assumir a Azzura, Fabio Capello anuncia aposentadoria

A semana começou com um anúncio inesperado na Itália. Nesta segunda-feira (9), Fabio Capello, ex-jogador e treinador, anunciou a sua aposentadoria da vida à beira do campo.

O italiano já está com 71 anos e era técnico desde 1991, quando comandou o Milan durante cinco anos. Na época, Capello foi campeão europeu com o Diavolo, além de faturar quatro campeonatos italianos até a metade da década de 90.

Capello ainda treinou a Roma, onde foi campeão italiano em 2000/01 e a Juventus, faturando o bicampeonato em 2004/05 e 2005/06. Contudo, ambos os títulos foram retirados do clube, devido ao envolvimento com manipulação de resultados.

Além de sua passagem por clubes italianos, Capello também teve duas passagens pelo Real Madrid e foi campeão espanhol em ambas oportunidades, em 1996/97 e em 2006/07.

Depois das passagens por clubes, o técnico iniciou sua carreira internacional, comandando a Inglaterra de 2007 a 2012, quando pediu demissão do cargo. E em 2013, quando comandou a seleção da Rússia, onde disputou a Copa do Mundo, no Brasil e também pediu demissão no ano seguinte após o insucesso no mundial.

O treinador recentemente era cotado para mais uma oportunidade internacional, sendo a Azurra a bola da vez para estar sobre seus cuidados, contudo, o técnico que estava sem clube desde o final de março, quando saiu do Jiangsu Suning, da China.

Em entrevista à rádio RAI, Capello diz que pensa em seguir trabalhando, mas como comentarista esportivo, que segundo ele, tem uma vida mais fácil do que a de treinador.

“Já tive experiências com as seleções da Inglaterra e da Rússia. Queria treinar um clube mais uma vez, e o Jiangsu foi meu último trabalho no futebol. Fiz tudo que queria. Estou satisfeito com o que eu fiz, e agora vou curtir ser comentarista. Você sempre vence nesse trabalho” comendo aos risos o ex-treinador.