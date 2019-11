Resultado Milan x Napoli pelo Campeonato Italiano 2017/18 (0-0)

Confira nosso pós-jogo: Donnarumma salva no fim, Milan e Napoli empatam e veem objetivos ficarem distantes

Agora, o Napoli precisa torcer para a Juventus tropeçar contra a Sampdoria, daqui a pouco, às 13h. Caso vença, o time juventino abrirá seis pontos de vantagem para os napolitanos na liderança da Serie A.

93' FIM DE JOGO!

Milan e Napoli fazem jogo equilibrado e não saem do zero. Nos acréscimos do segundo tempo, Donnarumma operou um milagre em chute de Milik. Uma grande defesa para consagrar o centésimo jogo do jovem goleiro, de 19 anos, na Serie A.

91' DONNARUMMA!!!

Goleiro do Milan faz um milagre com a mão esquerda para evitar gol de Milik.

90' Três minutos de acréscimos.

90' CARTÃO AMARELO

Locatelli derruba Albiol na beira do campo e recebe o amarelo.

89' CARTÃO AMARELO

Koulibaly faz falta dura em André Silva e é punido pelo árbitro.

86' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI

Sai: Allan

Entra: Rog

84' André Silva sobe mais que Hysaj e cabeceia por cima do gol.

83' Biglia tenta de novo chute da intermediária, mas novamente é bloqueado.

82' Biglia arrisca de fora da área, a bola desvia em Zielinski e vai para fora. Escanteio.

80' Jorginho dá lindo lançamento para Insigne, que domina e finaliza de canhota. Donnarumma executa a defesa.

79' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Bonaventura

Entra: Locatelli

78' Gattuso chama Locatelli. Vem substituição no Milan.

74' Callejón manda mais uma cobrança de escanteio fechado. Desta vez é Donnarumma quem tira.

73' Callejón cobra escanteio fechado, como praxe, mas a defesa rossonera tira.

69' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Kalinic

Entra: André Silva

68' Allan cruza, e Zapata rechaça de cabeça.

66' Milik finaliza travado com Zapata, e a bola fica nas mãos de Donnarumma.

65' SUBSTITUIÇÕES NO NAPOLI

Sai: Hamsík e Mertens

Entra: Zielinski e Milik

63' CARTÃO AMARELO

Hysaj vai apenas nas pernas de Suso. Camisa 23 do Napoli passa a ficar pendurado no jogo.

61' Çalhanoglu chega à linha de fundo e manda para área, mas Albiol rifa para frente.

59' Calabria cruza muito errado. Tiro de meta para Reina cobrar.

57' Equipes trocam ações ofensivas, mas nenhuma das duas consegue gerar oportunidades de gol.

54' CARTÃO AMARELO

Zapata chega duro em Maggio e recebe o amarelo.

51' Suso não calibra o chute e manda para fora.

50' Hamsík joga a bola na área do Milan, mas não encontra ninguém. Tiro de meta.

49' Allan se prepara para o chute, mas jogadores do Milan diminuem o espaço do brasileiro e impedem o arremate ao gol. Escanteio napolitano.

47' FUROU!

Bonaventura evita a saída da bola pela linha de fundo, Çalhanoglu tenta emendar chute de canhota, mas erra feio.

46' UHHH!!!

Hamsík tabela com Insigne e finaliza de canhota, à esquerda do gol de Donnarumma.

45' RECOMEÇA O DUELO!

Times sem alterações.

Jogadores retornam dos vestiários. Vai começar o segundo tempo.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Milan e Napoli fizeram 45 minutos bem equilibrados e não balançaram as redes. O zagueiro Musacchio, do Milan, até chegou a superar o goleiro Reina, mas estava em posição irregular.

45' Um minuto de acréscimo.

42' Toque de mão de Kessié no meio-campo. Falta para o Napoli.

39' Insigne finaliza em cima de Zapata. Escanteio para o time visitante.

38' GOL ANULADO!

Çalhanoglu solta uma bomba da entrada da área, Reina defende, mas dá rebote. Musacchio, impedido, manda para o gol.

37' Kessié busca cruzamento, mas é bloqueado por Koulibaly. Escanteio.

35' UHHH!!! Insigne avança pela esquerda, finaliza colocado e quase marca.

34' Com Napoli marcando alto, Milan tem dificuldade para sair jogando pelo chão. Apesar disso, time de Gattuso não abre mão da construção do jogo terrestre.

32' Milan tenta triangulação pela direita, mas Kessié toca forte demais e Calabria não consegue alcançar a bola.

30' UHHH!!!

Calabria afasta mal, e Hamsík chuta de canhota. A bola sai à esquerda do gol milanês.

26' Kessié cruza, Koulibaly desvia de cabeça, e Çalhanoglu manda por cima da meta napolitana.

24' Çalhanoglu tenta bola esticada para Kalinic, mas Albiol estica a perna direita e afasta o perigo.

23' Suso arremata de longa distância e manda para fora.

22' Ricardo Rodríguez levanta bola na área, Kalinic divide com Koulibaly e a bola vai para fora. Escanteio para os rossoneri.

21' Impedimento de Insigne.

19' Jorginho manda de cavadinha para a área do Napoli buscando Callejón, mas o espanhol não alcança a bola.

17' Hamsík experimenta de longa distância, mas manda para fora.

16' Impedimento de Çalhanoglu.

15' DONNARUMMA!!!

Insigne dá passe de calcanhar, Mertens se projeta à frente e finaliza de esquerda. Donnarumma faz a defesa, a zaga do Milan pega o rebote e manda para fora. Escanteio para os napolitanos.

14' DE LONGE!!!

Mertens faz linda jogada pelo centro, abre na direita, e Callejón solta um petardo. O chute passa à direita do gol.

13' Çalhanoglu chuta a bola em cima de Maggio e descola arremesso lateral.

12' Reina rechaça cruzamento do Milan pela esquerda. Bola fica com o Napoli.

10' UHHH!!!

Suso cruza para a área, Kalinic "se assusta" com a bola e erra o cabeceio. Atacante croata perde grande oportunidade.

10' Mertens comete falta de ataque em cima de Suso.

7' Milan retorna ao campo defensivo devido à falta de espaços no setor ofensivo.

6' Kessié alça bola à área do Napoli, e Albiol tira. Escanteio para o Milan.

3' Zapata e Albiol chocam cabeça após cobrança de escanteio.

3' REINA!!!

Bonaventura recebe de Suso e solta uma pancada de fora da área. Reina se estica todo e manda para escanteio.

1' Milan sai em contra-ataque rápido, Bonaventura abre na esquerda, Çalhanoglu corta para dentro e finaliza. A bola explode em Maggio e retorna ao campo de defesa do Diavolo.

0' ROLA A BOLA NO SAN SIRO!

Milan: camisa rubro-negra e calções e meiões brancos

Napoli: camisa, calções e meiões azuis claro.

Na ausência do capitão Bonucci, Zapata é quem utiliza a faixa de capitão do Milan hoje.

Jogadores entram em campo.

Ex-jogadores do Milan, Pietro Paolo Virdis e Ruud Gullit foram homenagens antes do jogo. Eles receberam uma camisa personalizada das mãos de Marco Fassone, CEO do clube.

Dupla de zaga titular do Milan, Bonucci e Romagnoli não entram em campo hoje. O primeiro está suspenso, enquanto o segundo se encontra lesionado. Apesar disso, ambos estão no vestiário do Milan para apoiar os companheiros.

Jogadores estão prontos para entrar em campo.

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Musacchio, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Çalhanoglu.

Não temos surpresas nas escalações de Milan e Napoli. Vamos a elas?

Bom dia, torcedor!

O árbitro da partida é o italiano Luca Banti, de 44 anos.

Provável escalação do Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne.

Provável escalação do Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic (André Silva), Çalhanoglu.

No embate do primeiro turno, disputado no San Paolo, o Napoli venceu o Milan por 2 a 1. Insigne e Zielinski anotaram os gols dos napolitanos, enquanto Romagnoli descontou para os visitantes.

O Napoli também passou pelo mesmo sofrimento. Em Nápoles, o Chievo abriu o placar com Stepinski e se fechou para assegurar uma vitória magra fora de casa. Porém, nos últimos instantes de partida, Milik e Diawara viraram o duelo, fazendo 2 a 1 para os azzurri partenopei.

Na rodada passada, o Milan se livrou nos últimos minutos de partida de uma derrota em casa para o Sassuolo. Politano abriu o placar aos 30 minutos do segundo tempo, mas Kalinic saiu do banco para garantir o 1 a 1 aos 41'.

Já o Napoli necessita do triunfo a fim de continuar sonhando com o título. A equipe napolitano se encontra na vice-liderança, com 77 pontos. A Juve, líder, tem 81 e joga mais cedo, às 13h, contra a Sampdoria, em Turim.

O Milan precisa da vitória para se aproximar do G-4. Os rossoneri estão em sexto lugar, com 52 pontos, oito atrás da Roma, equipe de abre o quatro dos primeiros.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, aqui, as principais informações e lances do clássico entre Milan x Napoli. O jogo acontece neste domingo (15), às 10h, no estádio San Siro, em Milão, e vale pela 32ª rodada da Serie A. Fique conosco!