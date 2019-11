Resultado Málaga x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol 2017/18 (1-2)

Muito obrigado a você que acompanhou aqui na VAVEL Brasil a mais uma rodada do Campeonato Espanhol. Até a próxima!

ENCERRADO: A vitória devolve a terceira posição para o Real Madrid, que ultrapassa o Valencia e fica a quatro pontos do Atleti. Na próxima quarta-feira (18) recebe o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu

ENCERRADO: Com a derrota o Málaga praticamente se despede da La Liga. Com apenas 17 pontos, está a 14 do Levante, primeiro fora da zona de rebaixamento. As equipes se enfrentam em Valencia já na próxima rodada, na quinta-feira (19)

93' Final de jogo!

93' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO MÁLAGA! ROLAN! Bola cruzada pra área, Vallejo divide bola com Rolan que aproveita a sobra e bate forte na saída de Navas!

92' CARTÃO AMARELO PARA ROSALES! Por falta dura em Theo

91' Falta em Kovacic na saída de bola

90' Serão 3 minutos de acréscimo

90' Lestienne aproveita cruzamento e tenta de voleio, mas pega mal na bola, que fica com o Real Madrid

89' Muitos erros de passe no meio-campo nesse finalzinho de jogo

87' Impedimento marcado no ataque do Málaga

86' Lindo contra-ataque do Real Madrid puxado por Sergio Ramos, Benzema recebe na esquerda, corta a marcação e deixa o zagueiro de frente pro gol, mas na hora de tirar o 10, Ramos erra o domínio e bate fraco, nas mãos de Roberto

85' Rosales tenta o cruzamento e a bola vai direto pro gol, Navas espalma por cima, fazendo importante defesa

83' Benzema ajeita para Casemiro que bate forte, mas Adrián dá o carrinho e bloqueia o chute

81' CARTÃO AMARELO PARA RODRÍGUEZ! Por falta dura em Carvajal

81' Chory Castro aproveita bobeira da zaga e bate cruzado, mas a bola vai pra fora

80' Pressão do Málaga na saída de bola do Real Madrid, mas Casemiro sofre a falta

78' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Ideye Entra: Lestienne

78' Rolan recebe na área e bate, mas Vallejo trava o chute

77' Mayoral chuta e Roberto defende com tranquilidade

76' Lucas Vázquez tenta a jogada pelo meio e é desarmado

75' Tentativa de chegada do Málaga, mas Sergio Ramos intercepta o passe dentro da área

74' Mantém a posse de bola o Real Madrid, mas sem diminuir o ritmo

73' Lucas Vázquez recebe de Benzema e bate forte, mas o impedimento é marcado

72' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Isco Entra: Mayoral

71' SUBSTITUIÇÃO NO MÁLAGA! Sai: Miquel Entra: Rodríguez

71' Kovacic levanta pra Lucas Vázquez, mas coloca força demais e manda pra fora

70' Miquel fica sentindo e sai da partida, a substituição está sendo preparada

69' Benzema aproveita bola rebatida na área e chuta de primeira, mas Miquel trava a finalização do francês

68' Chory Castro cobra pra área e Navas tira de soco na pequena área

67' Ideye faz boa jogada pela direita e é derrubado por Theo perto da área

67' Lucas Vázquez chega na linha de fundo e cruza, mas Rosales coloca pra escanteio

66' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Asensio Entra: Ceballos

66' Saída em velocidade de Casemiro pela esquerda, mas o cruzamento bate na defesa e vai pra escanteio

65' Cruzamento de Rolan e Carvajal coloca pra escanteio, na cobrança a zaga tira

63' GOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! CASEMIRO! Bola recuperada no meio, Benzema fica com ela e dá lindo passe para Isco, o meia podia chutar, mas preferiu rolar para Casemiro livre empurrar para o fundo da rede!

62' Público: 27.112 presentes

61' Chuta de Ricca que a zaga corta, na sobra Adrián tenta o cruzamento, mas a bola bate na marcação e fica com o Madrid, no contra-ataque, Asensio fica com a bola no ataque e cruza, mas Iturra tira da área

61' Vallejo já está de volta, aparentemente totalmente recuperado

60' Bola pra área Merengue, Theo sobe e corta pra escanteio

58' Chega com mais tranquilidade o Málaga até que Rolan cruza pra área com perigo e Navas faz o corte. No lance o goleiro tromba com Vallejo que fica caído. O árbitro para o jogo para o atendimento ao zagueiro

57' Chory Castro bate falta da intermediária e levanta na área, Bueno aparece na primeira trave e desvia de cabeça, mas Navas defende sem susto

56' Lucas Vázquez tabela e vai à linha de fundo, cruza e Torres corta, mas a bola desvia em Asensio antes de sair. Tiro de meta marcado

55' CARTÃO AMARELO PARA ITURRA! Por falta dura em Theo

54' Benzema recebe na área, mas se enrola com a bola e é desarmado, na volta, Lucas Vázquez tenta o cruzamento, mas a defesa tira da área

53' SUBSTITUIÇÃO NO MÁLAGA: Sai: Lacen Entra: Bueno

52' Vallejo corta o lançamento e coloca pra lateral, o Málaga tenta iniciar a jogada de ataque, mas já perde a bola

51' Isco sai com bola e tudo pela linha de fundo

50' Corta a zaga! Lindo passe de Isco para Lucas Vázquez que cruza para a boca do gol, Benzema chegava, mas Ricca faz o corte pra escanteio, na cobrança a zaga afasta e o Real Madrid recomeça da defesa

49' Asensio disputa bola na área com Rosales, os joadores caem, mas o árbitro marca apenas o tiro de meta

48' Lançamento de Torres para Rolan que Vallejo escora de cabeça pra saída de Navas

47' Lançamento longo do Málaga que termina com Navas

46' Recomeça o jogo!

ESTATÍSTICAS



37% -- Posse de Bola -- 63%

1 -- Finalizações Certas -- 3

3 -- Finalizações Erradas -- 5

1 -- Escanteios -- 4

1 -- Cartões amarelos -- 0

45' Antes mesmo dos 45 minutos o árbitro encerra o primeiro tempo!

45' Na cobrança, Miquel aproveita bola rebatida, gira e bate de canhota, mas manda por cima do gol

44' PRESSÃO DO MÁLAGA! Navas sai jogando errado com Casemiro, Iturra fica de cara com o goleiro, que defende com o pé esquerdo, na sobra Adrián bate forte e a zaga rebate e coloca pra escanteio

43' Rolan tenta o lançamento, mas pega mal e joga direto pra linha de fundo

43' Lançamento errado de Theo Hernández que fica com o goleiro Roberto

42' Rosales cobra a falta por cima do gol

41' Bola pra área merengue, Sergio Ramos rebate e na saída errada, Carvajal faz a falta em Rolan, que ia recuperando com a bola

40' Falta marcada de Lucas Vázquez sobre Rolan, que saía jogando pela esquerda

39' Isco aproveita rebote e bate pro gol, mas Roberto faz a defesa com tranquilidade

38' Theo tenta a jogada na esquerda e Chory Castro coloca pra escanteio

37' CARTÃO AMARELO PARA RICCA! Por reclamação no lance do escanteio para o Real Madrid

37' Asensio tenta a jogada, mas sai com bola e tudo

36' Lucas Vázquez vai na linha de fundo e cruza fechado, Roberto de soco coloca pra escanteio

35' Dois cruzamentos de Asensio, a zaga rebate as duas, mas a segunda manda pra escanteio, apesar dos protestos dos jogadores pedindo impedimento de Benzema

34' Bola pra área do Real Madrid, mas Carvajal ajeita de peito para a saída de Navas

33' Falta de Lucas Vázquez marcada na ponta direita, bola para o Málaga sair jogando mais uma vez

32' UUUUHHHHHH! Em bola recuperada no ataque, Asensio toca pra Isco dentro da área, o meia ajeita e chuta, mas joga pra fora

30' Tenta se recompor o Málaga após o gol sofrido, mas não consegue passar com qualidade do meio-campo

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! ISCO! O meia cobra falta com maestria, joga no canto e abre o placar!

28' Chegada de Rosales em Isco e o árbitro marca a falta na meia-lua para o Real Madrid

27' Kovacic tenta o passe na área, mas é interceptado

26' Chory Castro fica sentindo e é atendido pelos médicos

25' Mais um passe errado atrapalhando a saída de bola do Málaga

24' Após cobrança de escanteio, Casemiro cruza e Benzema cabeceia pressionado pra fora

23' Bola levantada pra área, Navas fica com ela. Na saída em velocidade, Isco faz boa jogada e cruza, mas a zaga rebate

22' PRA FORA! Benzema tabela com Isco que deixa Lucas Vázquez de frente pro gol, mas o atacante bate forte por cima, desperdiçando uma ótima chance

21' Lateral cobrado pra área, Casemiro corta e na sobra Chory Castro pega de primeira direto pra fora

20' Tentativa de tabela na entrada da área, mas a defesa do Málaga aparece bem e faz o corte

19' Isco toca pra Asensio cruzar forte demais e mandar pra lateral do outro lado do campo

18' Isco tenta o lançamento pra área e manda direto nas mãos de Roberto

18' Benzema bate de primeira, mas Miguel Torres bloqueia o chute

17' Theo tenta a jogada em velocidade e é desarmado por Miquel

16' UUUUHHHH! Lucas Vázquez cruza, Kovacic vem de trás e cabeceia forte, o goleiro Roberto vai no canto pra fazer ótima defesa

14' O Málaga tenta sair jogando, mas erra o passe e a bola é de novo do Madrid

13' Benzema recebe de Isco na área e bate cruzado direto pra fora

12' Theo cruza e Miguel Torres tira da área em dois tempos

11' Carvajal cruza, Torres corta de cabeça, na sobra Asensio cruza e Rolan fica com a bola, mas o Real Madrid já recupera

10' Continua tocando bola no ataque o time merengue, mas não chega perto da área

9' Casemiro troca as chuteiras na beira do campo

8' Agora foi a vez do Rosales errar o lançamento e mandar pela linha de fundo

7' Toca bola o Real Madrid buscando espaços na defesa adversária, até que Casemiro tenta o lançamento pra Theo, mas manda muito forte direto pra fora

6' Rolan tenta o giro na área, escorrega e sai com bola e tudo

5' De novo Rolan fazendo boa jogada e passando pela marcação, mas é derrubado por Casemiro e o Málaga tem falta na intermediária de ataque

4' Passe errado de Theo para Benzema e a bola sai pela lateral

3' Bola pra Ideye dentro da área, mas o impedimento é marcado

2' Kovacic puxa jogada em velocidade e abre pra Lucas Vázquez que cruza, a bola bate na defesa e sobra pra Benzema, que bate de primeira, mas manda direto pra fora

1' Poucos segundos de jogo e Rolan já dá duas canetas pra cima de Carvajal e Kovacic. Bela jogada

1' Começa o jogo!

15:14. Escalação Real Madrid: Navas; Carvajal, Vallejo, Sergio Ramos, Theo; Casemiro, Kovacic, Isco; Asensio, Lucas Vázquez, Benzema

15:13. Escalação Málaga: Roberto; Rosales, Torres, Miquel, Ricca; Iturra, Lacen, Adrián, Rolan, Castro; Ideye

Curiosidade: A última vez que o Málaga venceu o Real Madrid o meia Isco, agora no Madrid, ainda atuava pelo time andaluz e marcou o primeiro gol do jogo, disputado em 2012

Demais resultados da rodada



Sevilla 2 x 2 Villarreal

Barcelona 2 x 1 Valencia

Leganés 1 x 0 Celta

Las Palmas 0 x 1 Real Sociedad

Athletic Bilbao 2 x 3 La Coruña



Próximos jogos



Eibar x Alavés

Atlético de Madrid x Levante

Getafe Espanyol

No lado oposto da tabela, o Real Madrid tem a chance de voltar ao terceiro lugar, perdido na última rodada. Com a derrota do Valencia neste sábado (14) para o Barcelona, caso os madridistas, voltam à terceira colocação. O time de Zidane empatou no derbi contra o Atletico e precisa voltar a vencer se quiser chegar à vice-liderança

O Málaga está virtualmente rebaixado, com 14 pontos a menos que o Levante, primeiro fora da zona de descenso. Apesar de seguirem lutando, a tarefa de permanecer na elite é praticamente impossível. O time vem de derrota para o La Coruña e busca a reabilitação contra um grande adversário

Veja como foi o último confronto entre as equipes, válido pela rodada 13, no Santiago Bernabéu, onde os donos da casa sofreram para conseguir a vitória:





HISTÓRICO



Jogos: 81

Vitórias Málaga: 10

Empates: 19

Vitórias Real Madrid: 52

Desfalques: Luis Hernández suspenso, Recio, González ,Peñaranda e González machucados do lado albiceleste. Nacho machucado, Marcelo, Toni Kroos e Cristiano Ronaldo, poupados do lado merengue

Trio de arbitragem: Ricardo De Burgos Bengoetxea, Javier Aguilar Rodriguez e Jon Núñez Fernández

Provável escalação Real Madrid: Navas; Achraf, Varane, Sergio Ramos, Theo; Casemiro, Kovacic, Lucas Vázquez, Asensio; Bale, Benzema

Provável escalação Málaga: Roberto; Rosales, Torres, Miquel, Ricca; Iturra, Lacen, Lestienne, Chory; En-Nesyri, Rolan

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Seja bem-vindo à mais uma transmissão do Campeonato Espanhol, desta vez com Málaga x Real Madrid. Fique ligado e acompanhe o minuto a minuto deste jogo conosco!