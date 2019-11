Bundesliga: tudo que você precisa saber sobre Werder Bremen x Borussia Dortmund

Pela 32ª rodada da Bundesliga, Werder Bremen e Borussia Dortmund farão um grande duelo neste domingo (29), às 13h (de Brasília), no Weserstadion . Os times vivem momentos diferentes na atual temporada, o time do norte da Alemanha não vence há três partidas da competição, já os aurinegros sonham com a vaga direta para a Champions League.

Em campo, duas equipes que buscam retornar objetivos diferentes nesta etapa final do Campeonato Alemão. O Bremen está no 12º lugar, com 37 pontos, sete de diferença do playoff de rebaixamento. O time da Renânia do Norte-Vestfália ocupa a terceira colocação, com 54 pontos somados.

No último confronto, o time alviverde foi derrotado pelo Stuttgart por 2 a 0, enquanto o Dortmund bateu o Bayer Leverkusen em seus domínios por 4 a 0. No primeiro encontro entre as duas equipes, o Bremen surpreendeu no Signal Iduna Park e venceu por 2 a 1, em jogo válido pela 15ª rodada.

Permanência na Bundesliga

Foto: Divulgação/TF-Images/Getty Images

Embora não esteja matematicamente livre do rebaixamento, o Werder Bremen anseia sacramentar sua estadia na principal competição do Campeonato Alemão por mais um ano. Com nove vitórias, 10 empates e 12 derrotas, o Bremen tem sua força no fator casa. Atuando no Weserstadion, os alviverde não perdem há 10 jogos, um recorde para o clube.

O técnico Florian Kohfeldt não poderá contar com alguns jogadores do elenco, que passam por problemas médicos e por suspensão. Ao todo, são cinco: Zetterer (punho), Caldirola (tornozelo), Bargfrede e Kainz (suspensos), Bartels ( Tendão de Aquiles).

Champions e alcançar vice-liderança

Foto: Divulgação/TF-Images/Getty Images

Com 54 pontos conquistados, o Borussia Dortmund está em terceiro lugar na Bundesliga. A apenas dois, o separa do segundo colocado, Schalke 04 e três do quarto, Bayer Leverkusen. Um resultado positivo neste fim de semana, colocariam os aurinegros no vice-campeonato, caso os principais concorrentes não vençam.

O técnico Peter Stöger também tem jogadores lesionados e não vai poder contar com quatro atletas: Zagadou (coxa), Rode (virilha), Schürrle (bater), Batshuayi (tornozelo) .

Curiosidades:

- O Bremen não está matematicamente garantindo na próxima Bundesliga, principalmente por ter ganho apenas um ponto nos três últimos;

- O Werder está invicto em seus 10 jogos em casa sob o comando de Kohfeldt;

- A vitória do Bremen por 2 a 1 em Dortmund, na 15ª rodada, foi o último jogo de Peter Bosz como treinador, antes de ser demitido

- Reus registrou 10 gols em 14 jogos contra o Bremen. Ele só encontrou a rede com mais frequência em jogos com o Mainz (11 em 16);

- Sancho, de 18 anos, fez história como o jogador mais jovem da Bundesliga. Acabou sendo o primeiro marcador inglês do Dortmund, com o seu tento contra o Leverkusen;

- Depois das derrotas por 6 a 0 e 2 a 0 para o Bayern de Munique e o Schalke, três derrotas consecutivas fora de casa, sem marcar, seria um recorde indesejado para o Borussia