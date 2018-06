Técnico da Rússia, Stanislav Cherchesov, diz estar com time preparado para estreia da Copa

A partida de estreia da Copa do Mundo já envolve muita pressão contra os anfitriões. Com falta de vitórias desde outubro, a Rússia diz estar preparada e se mantém positiva em relação ao jogo. Aos comandos de Stanislav Cherchesov, destacou a importância do apoio da torcida e as críticas sobre os resultados anteriores.

"Talvez, haja pessoas que não estão sendo muito criticadas e outras são criticadas demais. Mas, isso não influencia. A única coisa que podemos fazer é continuar treinando, podemos falar da qualidade dos nossos jogadores. Estamos sob provação quando sentamos nessa cadeira e devemos reagir a isso de uma forma natural. Eu me sinto confortável com isso. O elegio também é um tipo de crítica, certo? Temos que fazer o possível para tornar a crítica em feedback e acho que estamos preparados para a partida", afirmou.

Em seus quatro últimos jogos amistosos, a Rússia perdeu três e empatou um. Com isso, deixou um gosto amargo por vitórias. Ná última Copa, em 2014, a Rússia empatou com a Coréia do Sul por 1 a 1 em sua estreia.

O lateral Aleksandr Samedov, também pediu o apoio dos torcedores e lembrou da sua primeira vez em um Mundial, em 2014.

"Eu acredito que todos nós adoraríamos se pudesse ter um espírito mais positivo em torno da nossa equipe. Mas, nós jogadores, contribuímos para criar essa atmosfera mais positiva. E eu acho que temos essa chance e vamos tentar demonstrar isso na Copa do Mundo", disse.

Em relação ao seu primeiro jogo pela Copa do Mundo, no Brasil, Samedov contou que o nervosismo foi grande e que está mais preparado psicologicamente desta vez.

"É um momento muito emocionante. Eu lembro que tinha 29 anos e estava muito nervoso, e, psicologicamente, aquilo me afetou de uma forma muito negativa. Eu me sinto muito mais calmo agora e muito melhor preparado", avaliou.

Rússia e Arábia Saudita, do Grupo A, abrem a Copa e se enfrentam nesta quinta (14) às 12h (horário de Brasília), no estádio Olímpico Lujniki, na cidade de Moscou.