Notas: Diego Costa marca dois gols e Espanha mostra força após desconfiança

Na estreia da seleção espanhola na Copa do Mundo, La Roja empatou em 3 a 3 com Portugal. Apesar de começar o torneio como 1 ponto, a Espanha deixou uma boa impressão, afastando as dúvidas que circulavam em torno da equipe, depois da demissão de Julen Lopetegui.

Diego Costa foi o nome da Espanha. Com dois gols, o atacante mostrou oportunismo e habilidade e afastou os questionamentos sobre sua titularidade na seleção. A Espanha mostrou ainda estar forte na troca de passes e continua sendo uma das favoritas para levar a taça.

De Gea: 4

O goleiro espanhol acabou falhando de forma grotesca no segundo gol português, mas não comprometeu mais em campo. Não falhou nos outros dois gols sofridos.

Nacho: 7

Bancado por Hierro, o lateral atuou no lugar de Carvajal que ainda se recupera de uma lesão. O jogador acabou fazendo pênalti em cima de Cristiano Ronaldo, mas se redimiu ao marcar um golaço.

Sergio Ramos: 6

Capitão da seleção, o zagueiro pouco pode fazer para impedir o ímpeto de seu companheiro de Real Madrid Cristiano Ronaldo. Ainda sim Sergio Ramos trouxe calma para Espanha quando precisavam

Piqué: 6

Companheiro de Serio Ramos, Piqué também não conseguiu parar o atual melhor do mundo da FIFA, mas se mostrou seguro nas bolas áreas.

Alba: 7

O lateral esquerdo apoiou bem no ataque e serviu bem o ataque, mas acabou abrindo brechas para os portugueses chegarem.

Busquets: 8

Seguro nas investidas, o volante mostrou porque é um dos pilares da seleção espanhola. Ainda deu uma assistência para o segundo gol de Diego Costa.

Koke: 6

Apareceu pouco na partida e não conseguiu apoiar como de costume no ataque. Na hora de segurar a bola, conseguiu distribuir os passes,

Isco: 7

Conseguiu trabalhar muito bem a bola no segundo tempo e ajudou na virada da Espanha. Na primeira etapa pouco apareceu.

Iniesta: 7

Ídolo da seleção espanhola, Iniesta mostrou que ainda tem muito a oferecer em campo. O meia foi essencial na posse de bola no segundo tempo, quando quase veio a vitória.

David Silva: 7

Chegando bem ao ataque, o meia quase marcou no inicio do jogo, quando estava 1 a 0 para Portugal. David Silva apoiou muito bem o ataque e mostra que a Espanha está em boas mãos.

Diego Costa: 9

Quase perfeito na partida, o atacante anotou dois gols e finalmente desencantou em Copas e tirou as dúvidas que os torcedores tinham com ele. Jogador fez a diferença enquanto esteve em campo.

Thiago: 5

Entrou na segunda etapa aos 24 minutos no lugar do Iniesta e pouco mostrou em campo. Ainda se espera mais do camisa 10 da Espanha.

Aspas: 5

Entrou no lugar do Diego Costa e não correspondeu em campo. O atacante ainda arriscou alguns chutes de fora da área, mas sem direção ao gol.

Lucas Vázquez: S/N

Entrou já no final da partida e pouco encostou na bola.