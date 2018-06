Osorio valoriza elenco após vitória sobre Alemanha: "Os créditos são dos jogadores"

O México começou a Copa do Mundo 2018 com uma vitória contra a Alemanha neste domingo (17), por 1 a 0, no Estádio Lujniki na primeira rodada de jogos do grupo F. Com o comando do técnico colombiano Juan Carlos Osorio, o time mexicano encontrou um gol aos 35 minutos com Hirving Lozano, garantindo a vitória.

O México começou bem o primeiro tempo, indo para cima do rival e criando várias chances. A Alemanha se mostrava um pouco mais devagar, enquanto os mexicanos tentaram abrir o placar com contra-ataques. Aos 35, o plano deu certo: Lozano, a grande estrela do time, furando o grande goleiro Manuel Neuer. No segundo tempo, o time mexicano continuou com contra-ataques, mas não contava com a grande pressão do time alemão. No final da partida, a grande atuação do goleiro Guillermo Ochoa garantiu o 1 a 0 em cima dos oponentes.

O treinador do México, Osorio, muito criticado até então pela própria torcida, analisou a partida e se mostrou muito contente com o desempenho mostrado.

"O primeiro tempo nos dobramos e recuamos bem, saímos em ataques rápidos, tínhamos muito boas opções reais para ter marcado antes, com todo o respeito no primeiro tempo nós fomos superiores. No segundo, sabíamos que a Alemanha, atual campeã mundial, tem uma grande equipe, as modificações que acontecem são o que fizeram hoje, ofensivas, e antecipam a partida de partida deles com Mario Gomez de 9 e muitos cruzamentos. México mostra que tem um presente muito bom, me deixou muito satisfeito ao ver os jogadores de 20, 23 anos, que são o futuro do futebol mexicano" afirmou o técnico.

Para o treinador, exaltar os jogadores é fundamental após uma vitória como essa. "Sempre da minha parte haverá o crédito para os jogadores, reitero, para ver como os jogadores que têm experiência internacional arrastaram os mais jovens como Edson Álvarez e Jesús Gallardo, que tiveram um ótimo jogo. A frase de hoje era 'jogar pelo amor de vencer e não pelo medo de perder'. Veio a calhar, os jogadores competiram de uma forma excelente, tivemos a coragem de jogar quando podíamos e quando subimos para defendê-lo, para fazê-lo com a vida e dou o crédito para todos os meus jogadores", ressaltou Osorio.

Para a próxima rodada de jogo, o técnico prefere não empolgar muito. "Prefiro dizer que vamos nos recuperar e preparar bem o jogo da Coreia do Sul, que certamente será difícil, o da Suécia e vamos ver até onde podemos ir", disse,

A seleção mexicana enfrentará a Coreia do Sul no próximo sábado (23) às 12h, na Arena Rostov, em busca de mais três pontos e a garantia do passaporte para a próxima fase.