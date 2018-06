Nawalka confia na recuperação da Polônia, mas admite atuação ruim: "A pior em muito tempo"

A Polônia estreou mal na Copa do Mundo. Com uma derrota por 2 a 1 para a seleção de Senegal, os europeus se não conseguiram acertar suas finalizações e se complicaram na luta por uma vaga nas oitavas. Niang e Thiago Cionek (contra) marcaram a favor da seleção africana; Krychowiak diminuiu nos minutos finais para os poloneses.

+ Senegal aproveita falhas da Polônia e conquista primeira vitória africana na Copa

O técnico Adam Nawalka lamentou o resultado contra Senegal, que não é uma das seleções favoritas a passar de fase no grupo H, e confirmou que a Polônia tem condições de virar essa situação contra a Colômbia.

“Acredito que temos muita resistência e força dentro do time para começar nossa partida contra a Colômbia com força total. Estou convencido de que vamos nos recuperar e regenerar depois dessa partida. Teremos uma atitude positiva no próximo jogo”, afirmou.

Apesar da positividade, Nawalka admitiu a performance ruim e a falta de criação do time polonês na estreia. "Hoje jogamos muito mal, foi uma das nossas piores atuações em muito tempo. Não criamos nenhuma ocasião. Senegal montou um muro e não pudemos atravessá-lo", analisou.

+ Aliou Cissé destaca relevância da vitória de Senegal: "Representamos o continente"

Adam Nawalka não terá vida fácil pela frente. A Polônia enfrentará a seleção da Colômbia, no domingo (24), às 15h, seleção que também estreou perdendo. As duas seleções, que são consideradas as favoritas para passarem de fase, farão um jogo duro. Quem perder pode dar adeus ao Mundial da Rússia, dependendo do resultado do jogo entre Japão e Senegal.