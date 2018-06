Fernando Hierro reconhece jogo difícil, mas diz estar feliz com atuação espanhola

A Espanha venceu o Irã, por 1 a 0, no último jogo da quarta-feira (2) de Copa do Mundo. Com um gol de Diego Costa – que contou com uma ajuda do zagueiro adversário – os hispânicos furaram a forte defesa iraniana e chegaram a quatro pontos. Diego chega a três gols marcados e se junta a Cheryshev na vice-artilharia.

Fernando Hierro reconheceu a dificuldade da equipe contra a seleção asiática, mas ele afirma que já era esperado essa atuação dos adversários. O comandante espanhol não reclamou da postura que o rival adotou e valorizou a estratégia que adotaram

“Nós respeitamos o fair-play. A partir desse momento, cada um luta com suas armas. Nós sabíamos que seria um jogo difícil. Tentamos trocar coisas no intervalo, abrir, usar os laterais. No segundo tempo foi a mesma coisa, com uma boa atuação nos primeiros 20 minutos. A gente sabe que esses resultados apertados, o jogo pode virar. O Irã era muito preparado, sabíamos que seria um jogo difícil”, afirmou.

Hierro também valorizou a atuação da sua equipe e reforçou que a Copa do Mundo é um campeonato muito difícil. A seleção espanhola chegou a 22 jogos de invencibilidade com essa vitória.

“No final, jogamos muito bem, fizemos os gols, 1 a 0 é um resultado muito difícil, o jogo pode virar, o outro time era muito preparado, um time difícil. A Copa do Mundo é difícil para todo mundo, nós gostaríamos de corrigir tudo, mas não tem jogo fácil. Ninguém deixa nada fácil para o outro time. Nós estamos trabalhando há sete anos juntos, e tenho certeza que não daremos nada fácil aos outros times também. O jogo foi puxado, estou feliz”, analisou.

Hierro ainda tem mais um jogo para garantir a vaga nas oitavas. No dia 25 de junho, a Espanha enfrenta a já eliminada seleção de Marrocos, em Kalinigrado. Os espanhóis lideram ao lado de Portugal, com quatro pontos, mas Irã segue na cola, com três.