Jogo Uruguai x Rússia ao vivo online pela Copa do Mundo 2018

Bom dia leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Uruguai x Rússia ao vivo hoje , pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O confronto acontece no estádio Samara , às 11h (de Brasília).

Por ter goleado a Arábia Saudita e feito três gols no Egito, os donos da casa tem a vantagem do empate para terminar como líder, pois o critério de desempate é o saldo de gols

Já classificadas, as duas Seleções fazem uma partida decisiva, lutando pela primeira colocação do grupo. Quem vencer será o 1º colocado e enfrentará o 2º do grupo B

Já o Uruguai venceu com placar magro, o time bateu a Arábia Saudita por 1 a 0.

Na última rodada, a Rússia venceu o Egito com facilidade, por 3 a 1 conquistando sua segunda vitória.

O Uruguai é o segundo colocado do grupo empatado em número de pontos, a Celeste venceu suas duas partidas mas está na segunda posição pelo saldo de gols

A Rússia lidera o Grupo A com seis pontos, em dois jogos foram duas vitórias, os donos da casa marcaram oito gols e sofreram apenas um.