Guia VAVEL da Copa do Mundo Rússia 2018

O mundo inteiro para por 30 dias a fim de respirar futebol. Este é um fenômeno que acontece a cada quatro anos desde 1930, com pequeno hiato, onde todos estavam concentrados na II Guerra Mundial. A Copa do Mundo, sem dúvidas é o maior evento esportivo para os amantes do futebol. Em 2018 será a 21ª edição do torneio, com sede na Rússia, a primeira no leste europeu. Sendo assim a VAVEL Brasil não podia ficar de fora deste megaevento e preparou este completo guia para você ficar por dentro de tudo que ocorrerá nos próximos dias.

A Copa do Mundo 2018 será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de julho

O Mundial disputado na Rússia terá 32 Seleções, sendo 14 da Europa, cinco Sul-Americanos, Asiáticos e Africanos. Três representantes da América do Norte completam os participantes.

O Brasil é o maior vencedor do torneio com cinco títulos (1958,1962,1970,1994 e 2002) a Seleção Pentacampeã ainda é a única a disputar todas as 21 edições da Copa do Mundo. O maior artilheiro de todas as Copas do Mundo é o alemão Miroslav Klose com 16 gols, batendo recorde no último mundial, disputado no Brasil.

Inovando a cada edição, a Copa do Mundo Rússia 2018 trará novidades no regulamento, após o sucesso do chip na bola em 2014, a FIFA investiu na tecnologia e implementará o árbitro de vídeo, o VAR (Video assistant referee ). O árbitro de vídeo funcionará em quatro ocasiões: situações de gol, marcação de pênaltis, cartões vermelhos e confusão da identidade de jogadores. Outra novidade é a liberação da quarta substituição nas partidas em que tiver a chance de prorrogação.

Grupos da Copa do Mundo Rússia 2018:

Grupo A - Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai.

Grupo B - Portugal, Espanha, Marrocos e Irã.

Grupo C - França, Austrália, Peru e Dinamarca.

Grupo D - Argentina, Islândia , Croácia e Nigéria.

Grupo E - Brasil, Suíça, Costa Rica , Sérvia.

Grupo F - Alemanha, México, Suécia, Coreia do Sul

Grupo G - Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra

Grupo H - Polônia, Senegal, Colômbia e Japão

Estádios da Copa do Mundo 2018:

Música-tema da Copa do Mundo 2018

Bola

A famosa Telstar está de volta, agora com a Telstar 18. Produzida pela Adidas, a bola da Copa do Mundo 2018 é uma homenagem ao modelo utilizado na Copa de 1970, que foi a primeira bola oficial de uma Copa do Mundo e virou símbolo do futebol, com seus gomos pretos e brancos.

A primeira bola Telstar de 1970 ( Foto GettyImages)

Para entender o motivo do nome da bola é necessário voltar para 1970. O Mundial do México foi o primeiro a ser transmitido em televisão para o mundo inteiro, por conta do satélite Telstar, o primeiro de comunicação civil da história. O nome Telstar (estrela de televisão) foi inspiração ao satélite que tinha formato esférico com painéis solares pretos, assemelhando com a bola.

Satélite Telstar

A Telstar 18, produzida pela Adidas, é uma homenagem ao modelo utilizado na Copa de 1970. A nova bola foi testada por diversos clubes e seleções. Argentina, Colômbia, México, Manchester United, Juventus, Real Madrid fizeram parte do processo.

Mladen Antonov / AFP

Rússia eleita sede da Copa do Mundo 2018

O então primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin anunciou a participação do país para a eleição da sede do maior torneio de futebol, em 2009. No ano seguinte, os Russos concorreram com candidaturas duplas de Espanha/Portugal e Bélgica/Holanda. A Inglaterra fechou a lista dos países em disputa.

Era necessário 12 votos para definir o país sede, com 22 representantes do Comitê Executivo da FIFA votando. O maior país do mundo em extensão territorial precisou de duas rodadas de votação para ser eleita a sede da Copa do Mundo.

CIDADE 1ª RODADA 2ª RODADA Rússia 9 13 Espanha e Portugal 7 7 Bélgica e Holanda 4 2 Inglaterra 2 ---

​Palco da final

Após o Maracanã, templo do futebol, receber a final da Copa do Mundo, agora é a vez outro estádio grandioso e histórico receber o jogo mais importante do futebol, a final da Copa do Mundo.

Trata-se do Estádio Olímpico Luzhniki, situado em Moscou, o estádio foi inaugurado em 1956, na antiga URSS, batizado como Estádio Central Lenin, recebeu grandes eventos como os Jogos Olímpicos de 1980. Outro evento marcante foi a final da UEFA Champions League em 2007-2008 quando Manchester United levou o título em cima do Chelsea nos pênaltis.

Estátua de Lenin em frente ao estádio Luzhniki ( GettyImages)

Para ser a principal sede, o estádio recebeu reformas, sua capacidade atual é de 81 mil pessoas, custando R$1,7 bilhão. Ao todo o Luzhniki irá receber sete partidas incluindo o jogo de abertura do torneio entre os donos da casa, Rússia e Arábia Saudita além a final do Mundial.

Jogos:

Rússia x Arábia Saudita (Grupo A) - 14/06

Alemanha x México (Grupo F) - 17/06

Portugal x Marrocos (Grupo B) - 20/06

Dinamarca x França (Grupo C) - 26/06

Oitavas de final - 01/07

Semifinal - 11/07

Final - 15/07

Palco da abertura e final da Copa (GettyImages)

привет Zabivaka!

GettyImages

привет ( Olá em russo) Zabivaka, o mascote para a edição de 2018 da Copa do Mundo. O lobo siberiano, foi eleito em votação aberta para a população, que teve mais de um milhão de participações. O vencedor disputava com um tigre e com um gato. Zabivaka recebeu 53% dos votos para ser o ganhador. Seu nome em russo, Zabivaka significa "aquele que marca um gol".

#VAVELnaRússia

