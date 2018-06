Espanha busca empate contra Marrocos com ajuda do VAR e enfrenta Rússia na próxima fase

Placar: ESPANHA: Isco aos 19 minutos do primeiro tempo e Iago Aspas aos 46 minutos do segundo tempo. MARROCOS: Boutaib aos 14 minutos do primeiro tempo e En-Nesyri aos 36 minutos do segundo tempo.

A Espanha enfrentou a seleção marroquina nesta tarde (25), em duelo válido pelo Grupo B da Copa do Mundo. Por pouco a Espanha não saiu derrotada. O placar de 2 a 2 demonstra como foi o jogo, com oportunidades para ambos os lados.

Com o resultado a seleção Roja se classificou em primeiro lugar, a frente de Portugal, e enfrenta a anfitriã da competição, Rússia.

A partida realizada no estádio de Kaliningrado contou com participação do VAR e uma ótima atuação da já eliminada seleção marroquina. O jogo foi marcado por erros sucessivos da equipe espanhola que não conseguiu ditar um bom ritmo de jogo como na atuação frente a Portugal.

O primeiro tempo foi morno, mas com um gol pra cada lado, um seguido do outro. O Marrocos abriu o placar após boa jogada Khalib Boutaib, que roubou a bola no meio campo, a conduziu até dentro da área e finalizou com a perna esquerda no canto do goleiro De Gea aos 14 minutos.

A Espanha empatou com Isco, após boa triangulação aos 18 minutos. Diego Costa passou para Iniesta em profundidade que tocou para trás, encontrando Isco livre para finalizar e empatar o duelo.

O segundo tempo foi de chances para os dois lados mas novamente a seleção Marroquina assumiu a liderança do placar, desta vez com Youssef En-Nesyri. O atleta subiu alto e sem marcação após cobrança de escanteio pelo lado direito e cabeceou sem chance para o arqueiro da seleção Roja.

O empate veio já no fim e de forma dramática. Iago Aspas após rápida cobrança de escanteio finalizou de letra para empatar já nos acréscimos, o bandeira marcou impedimento e o árbitro da partida pediu o auxilio do VAR que após a analise acabou validando o gol espanhol.

A Espanha enfrenta agora a Rússia – segunda colocada do Grupo A-, em busca da classificação para as quartas de final. O duelo acontece no dia 1º de julho as 11h (horário de Brasília).