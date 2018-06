Jogo Nigéria x Argentina AO VIVO em tempo real na Copa do Mundo 2018

No mesmo horário, às 15h, Islândia e Croácia se enfrentam na outra partida do Grupo D, em Rostov-on-Don

Nigéria e Argentina é um encontro recorrente em Copa do Mundo: será o terceiro Mundial consecutivo que as equipes se encontram. Os argentinos venceram os quatros jogos anteriores, mas todas com vantagem mínima



Estados Unidos 1994: Argentina 2-1 Nigéria

Coreia do Sul/Japão 2002: Argentina 1-0 Nigéria

África do Sul 2010: Argentina 1-0 Nigéria

Brasil 2014: Argentina 3-2 Nigéria

O palco da partida será o estádio mais caro da história das Copas: o Krestovsky, em São Petersburgo. O custo da arena do Zenit foi de mais de aproximadamente $ 1,1 bi. A capacidade na Copa do Mundo é de 64.468

Imponente e caro Krestovsky, em São Petersburgo (Foto: Julian Finney/Getty Images)

A arbitragem será da Turquia, comandada por Cuneyt Cakir, que será auxiliado por Bahattin Duran e Tarik Ongun

Argentina x Nigéria ao vivo

Já a Argentina fará várias mudanças, novamente. O técnico Jorge Sampaoli, muito contestado após a trágica atuação contra a Croácia, deve voltar a uma escalação mais conservadora, e deve mudar também o goleiro, após a falha decisiva de Caballero na segunda rodada. A possível escalação é: Armani; Mercado, Otamendi, Marcos Rojo, Tagliafico; Enzo Pérez, Mascherano, Banega, Di María; Messi, Higuaín

Na Nigéria, o técnico Gernot Rohr tem a dúvida de Obi Mikel, com lesão na mão, mas o camisa 10 deve ser titular e a escalação deve ser repetida: Uzoho; Balogun, Troost-Ekong e Omeruo; Moses, Ndidi, Mikel, Etebo e Idowu ; Iheanacho e Musa

Já a Argentina precisa vencer a Nigéria para ter chances. Caso isso aconteça, e a Islândia não vença a Croácia, os argentinos garantem vaga. Em caso de vitória islandesa, os hermanos precisariam fazer contra os africanos uma diferença de gols maior

Se a Nigéria vencer, ela garante vaga às oitavas de final. Caso fique no empate, a Islândia pode ultrapassar caso vença a Croácia, dependendo dos critérios de desempate - primeiro saldo de gols, depois gols marcados

Classificação do Grupo D



1º Croácia 6 pts (SG +5)

2º Nigéria 3 pts (SG 0)

3º Islândia 1 pt (SG -2)

4º Argentina 1 pt (SG -3)

Já a Argentina entra na última rodada na lanterna do Grupo D. Na segunda rodada, os hermanos foram expostos pela Croácia, perdendo por 3 a 0

A Nigéria só depende de si para avançar às oitavas de final. Depois de perderem para a Croácia na estreia, os nigerianos bateram a Islândia por 2 a 0, com gols de Ahmed Musa e assumiu a vice-liderança da chave

Boa tarde! Estamos ao vivo com o tenso Nigéria x Argentina ao vivo na última rodada do Grupo D da Copa do Mundo! A bola rola em São Petersburgo a partir das 15h (horário de Brasília)