Com possível dérbi de Milão na semifinal, tabela da Copa da Itália é divulgada

Os clubes italianos conheceram nesta sexta-feira (20), seus respectivos caminhos na busca pelo título da Copa Itália 2017/2018. A Lega Serie A divulgou a tabela do torneio, que colocou grandes equipes podendo se enfrentar já nas quartas de final.

(Reprodução/Twitter)

As equipes mais bem colocadas da Serie A 2017/2018, do primeiro ao oitavo lugar, entrarão na competição a partir das oitavas de final. É o caso de Juventus, Napoli, Roma, Internazionale, Lazio, Milan, Atalanta e Fiorentina. A primeira fase se inicia já no mês de julho, enquanto a entrada dos oito melhores acontecerá entre os dias 13 e 19 de janeiro de 2019. Até as semifinais, todos os confrontos serão em partida única.

A chave mais difícil deixou a possibilidade do Derby della Madonnina acontecer na semifinal. Além dos dois clubes de Milão, os times de Lazio e Napoli também dificultar bastante a vida de seus adversários. Udinese, Sampdoria e Sassuolo podem ser as surpresas caso passem fase preliminar.

Do outro lado, o chaveamento é mais tranquilo, principalmente para a Juventus. O time bianconero deve enfrentar Bologna (oitavas), Atalanta (quartas), Roma (semi) e Inter, Milan, Napoli e Lazio na finalíssima. O principal obstáculo no caminho serão os romanistas, que estão ainda mais fortes na atual temporada.

A Vecchia Signora é a atual detentora do título. Em 2017/2018, o time de Turim bateu o Milan por 4 a 0 no Estádio Olímpico e se sagrou tetracampeão da Copa. Na atual edição, a final ocorrerá novamente na capital italiana, no dia 25 de abril.