Florentino Perez marca presença no treino do Real Madrid

Tendo seu projeto de preparação para a pré temporada iniciado a duas semanas, o presidente do Real Madrid, Florentino Perez visitou o CT de Valdebebas e ao final do treinamento comandado por Julen Lopetegui, fez questão de cumprimentar todos os jogadores do elenco.

Nesse treinamento, o técnico pode contar com peças antes ausentes, os jogadores que estavam presentes no Mundial, se apresentaram ao clube para dar início as suas atividades de preparação. Os jogares são o alemão Toni Kroos e os espanhóis Lucas Vázquez, Nacho e Asensio.

Mas o elenco ainda não está completo, peças como Sérgio Ramos, Marcelo, Carvajal, Casemiro, Isco e Keylor Navas ainda não se apresentaram ao clube por estarem curtindo as férias. E os croatas Modric e Kovacic devem retornar mais tarde, os atletas que chegaram até a final do Mundial, tem um tempo mais extenso de descanso.

O Real Madrid incia sua pré temporada na próxima semana em uma turnê nos Estados Unidos. Na Internacional Champions Cup, os merengues enfrentaram Manchester United em Miami, Juventus em Washington e Roma em Nova Jersey.

Já na segunda semana de agosto, o elenco retorna a Espanha para começar a preparação para os jogos oficiais locais, o primeiro jogo será contra o rival Atlético de Madrid na Supercopa da Europa no dia 15 na Estônia.